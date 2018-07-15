Bakan Varank'tan şehit kabirlerine ziyaret

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank ile Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'ndeki diğer şehitlerin kabirlerine ziyarette bulundu.

Bakan Varank, önce abisinin Şehzadebaşı Camisi avlusundaki kabri başına giderek dua etti.

Daha sonra Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'ne geçen Varank, buradaki şehitlerin de kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.

Bakan Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank (45), 15 Temmuz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve burada çıkan olaylar esnasında darbeciler tarafından şehit edilmişti.

