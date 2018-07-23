Bakan yardımcılıklarına atama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılıklarına Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılıklarına yapılan atamalar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcıları olarak görevlendirildi.

