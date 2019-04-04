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Bakan Yardımcısı Büyükdede: Lojistik strateji çalışması devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 18:56 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Türkiye'deki liman, demir yolu ve karayolu ağının sanayi ile birlikte nasıl geliştirilmesi gerektiği konusunda bir lojistik strateji çalışması devam ediyor" dedi.

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Lojistik strateji çalışması devam ediyor

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Türkiye'deki liman, demir yolu ve karayolu ağının sanayi ile birlikte nasıl geliştirilmesi gerektiği konusunda bir lojistik strateji çalışması devam ediyor" dedi.
Karabük'ün kuruluş etkinlikleri kapsamında Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen 4. Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumu'na Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede katıldı. Hasan Büyükdede, Filyos Liman Projesi'nin süresi içerisinde bitirilmesine özel bir önem verdiklerini belirterek, "Orada ilk lansmanı yaptık. Filyos'ta ilk etapta 6 milyon metrekare, sonra serbest bölge diye bir bölge ve ondan sonra da genişleme bölgesi var. Toplam 23 milyon metrekare alanımız var. Yıllarca biz oraya para harcadık ve harcamaya da devam ediliyor. Arkasını nasıl dolduracağız diye o kadar çok uğraştık ki orası için çok ciddi çalışma dönemi geçirdik" dedi.
Türkiye’nin lojistik haritasını yaptıklarını açıklayan Büyükdede, "Ulaştırma Bakanlığı ile beraber yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda da Türkiye'deki liman, demir yolu ve karayolu ağının sanayi ile birlikte nasıl geliştirilmesi gerektiği konusunda bir lojistik strateji çalışması devam ediyor. Devam eden lojistik çalışmamızın bir parçası da Kardemir ve bu bölgede ki sanayilerle limanın nasıl bağlanacağı. Zonguldak'ın, Erdemir'in bağlanış şekli bu bölgenin bir demir ve çelik endüstrisinin merkezi haline gelmesini sağlayacak bir altyapıyı koordine etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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Bakan Yardımcısı Büyükdede: Lojistik strateji çalışması devam ediyorBakan Yardımcısı Büyükdede: Lojistik strateji çalışması devam ediyorBakan Yardımcısı Büyükdede: Lojistik strateji çalışması devam ediyorBakan Yardımcısı Büyükdede: Lojistik strateji çalışması devam ediyor

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