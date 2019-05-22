FİNANS

Bakan Yardımcısı Cansız: Hedefimiz taşkömürü üretimini yılda 5 milyon tona çıkarmak

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 19:55 | Son Güncelleme

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) mekanizasyon üretim sistemi ve ilave istihdamlarla 1 milyon ton olan yıllık üretimi 3 ila 5 milyon tonlar seviyesine çıkarmaya çalışacaklarını söyledi.

Bakan Yardımcısı Cansız: Hedefimiz taşkömürü üretimini yılda 5 milyon tona çıkarmak

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) mekanizasyon üretim sistemi ve ilave istihdamlarla 1 milyon ton olan yıllık üretimi 3 ila 5 milyon tonlar seviyesine çıkarmaya çalışacaklarını söyledi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) yarın 500 işçi alımı için gerçekleştirilecek kura çekimi nedeniyle Zonguldak’a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Vali Erdoğan Bektaş’ı ziyaret etti. Vali Bektaş, TTK’ya alınacak 500 işçi için yarın kura çekim yapılacağını söyleyerek, “Türkiye Taşkömürü Kurumu’na alınacak bin 500 kişiyle alakalı daha önce bin işçi için yaptığımız prosedürü şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği söz üzere 500 işçi için de aynı prosedür geçerli olacaktır. Bugün de maden ocağına inip madencilerimiz ile iftar yapma şansımız olacaktır. İşçilerimizin yaşadığı şartları yerinde görmüş olacağız. Ardından yarın kapalı spor salonunda kura çekimi ile Türkiye Taşkömürü Kurumu’na alınacak isimler belirlenecektir.” dedi.
'HEDEFİMİZ ÜRETİMİ 5 MİLYON TONA ÇIKARMAKTIR'
Bakan yardımcısı Mithat Cansız da kura çekimi için Zonguldak’a geldiğini söyledi. Bakanlık olarak milli enerji ve maden politikası çerçevesinde yerli kaynaklara çok önem verdiklerini ifade eden Cansız, şöyle dedi:
"Yerli kaynaklarımızın başında yerli linyitlerimiz ve taş kömürümüz geliyor. Buna verdiğimiz bir değerin göstergesi olması babında buraya geldik. Diğer yandan biz linyit potansiyeli itibari ile çok zengin bir ülkeyiz. 2000’li yıllarda 8.5 milyar ton linyit rezervimiz son 10 ila 15 yılda yapılan yeni keşiflerle 20 milyar tona çıkmıştır. Taşkömüründe başrolü Zonguldak'ımız üstleniyor kömürün keşfinden bu yana ancak biz eş zamanlı olarak maalesef kalorifik değerler ya da başka sebeplerle yurt dışından 37 milyon ton kömür ithal ediyoruz. Bu da yaklaşık 4-5 milyar dolar. Bizim amacımız başta bu TTK'nın yüksek kalorili kömürlerini en hızlı en verimli şekilde yer üstüne çıkartma ve bunu azami kılma yönünde bir misyonuz ve hedefimiz var Yarın mekanize tam mekanize oluşumları bu manada çok önemlidir. Hedefimiz inşallah hem bu mekanizasyon sistemini kurmak hem de ilave istihdamlar yapmak suretiyle şu anda ortalama 1 milyon ton olan yıllık üretimimizi 3 ila 5 milyon tonlar seviyesine çıkarmak olacaktır. Özetle Türkiye Taşkömürü ve üreteceğimiz taşkömürü miktarı bizim için çok önemlidir."
'TTK VE KÖMÜR ÜRETİMİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'
TTK sahalarının özelleştirilmesi konusunda konuşan Cansız, “TKİ ve TTK'nın yapmış olduğu bu ihalelerin neticesinde sahalar devreye alındığında yaklaşık ilave 18 milyon ton daha sisteme katmış olacağız. Bu da yıllık yaklaşık 1,2 milyar dolar. TL cinsinden 7 buçuk milyar lira. Eski tabirle 7 buçuk katrilyon liranın yurt dışına gitmesinin engellenmesi manasına gelecek. Özetle TTK ve üreteceğimiz kömürün miktarı bizim çok önemli bu kömürün üretilmesi hem mekanik sistemin alt yapısını kurmak hem de ilave istihdamlarla olacağı için biz kura çekimine katılmak için buradayız. İnşallah planlarımız istikametinde zamanı geldikçe şartlar olgunlaştıkça ilave istihdamlarda önümüzdeki dönemde oluşacak" dedi.
İFTAR İÇİN MADEN OCAĞINA İNDİ
Bakan Yardımcısı Cansız, açıklamasının ardından TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne geçti. Madenci kıyafetlerini giyen Cansız, ardından işçilerle birlikte iftar yapmak üzere ocağa indi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Yardımcısı Cansız: Hedefimiz taşkömürü üretimini yılda 5 milyon tona çıkarmakBakan Yardımcısı Cansız: Hedefimiz taşkömürü üretimini yılda 5 milyon tona çıkarmakBakan Yardımcısı Cansız: Hedefimiz taşkömürü üretimini yılda 5 milyon tona çıkarmakBakan Yardımcısı Cansız: Hedefimiz taşkömürü üretimini yılda 5 milyon tona çıkarmak

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
QNB Finansbank "Tales Matematik Müzesi Gezici TIR"ıQNB Finansbank "Tales Matematik Müzesi Gezici TIR"ı
Bakan Varank'tan esnafa 'ceza muafiyeti' uyarısıBakan Varank'tan esnafa 'ceza muafiyeti' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Kilosu 80 liradan satılıyor

Kilosu 80 liradan satılıyor

Kilosu 1 liraya kadar geriledi!

Kilosu 1 liraya kadar geriledi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
QNB Finansbank "Tales Matematik Müzesi Gezici TIR"ı

QNB Finansbank "Tales Matematik Müzesi Gezici TIR"ı

Bakan Varank'tan esnafa 'ceza muafiyeti' uyarısı

Bakan Varank'tan esnafa 'ceza muafiyeti' uyarısı

Google aramaları son haberleri dizinleyemiyor

Google aramaları son haberleri dizinleyemiyor

KAGİDER'in yeni Başkanı Emine Erdem

KAGİDER'in yeni Başkanı Emine Erdem

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Brisa 2018'de 231 milyon dolar ihracat yaptı

Brisa 2018'de 231 milyon dolar ihracat yaptı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.