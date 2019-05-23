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Bakan Yardımcısı Cansız: Hedefimiz taşkömürü üretimini yılda 5 milyon tona çıkarmak(2)

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 00:19 | Son Güncelleme

İŞÇİLERLE İFTAR YAPTI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, beraberinde Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile birlikte TTK Kozlu Müessesse Müdürlüğü’ne ait maden ocağında işçilerle iftar yaptı.

İŞÇİLERLE İFTAR YAPTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, beraberinde Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile birlikte TTK Kozlu Müessesse Müdürlüğü’ne ait maden ocağında işçilerle iftar yaptı.

Yerin 560 metre altında işçilerin sofrasına konuk alan Bakan Yardımcısı Cansız, yaklaşık 2 saat maden ocağında kaldı. Çıkışta konuşan Cansız, madenciliğin dünyadaki en kutsal mesleklerden biri olduğunu söyledi. Zonguldak havzasında 1,5 milyar tonluk kömür rezervi bulunduğunu ifade eden Cansız, “Üretim seviyesiyle bunu bizim tüketmemiz bin 500 yılı alacak. TTK Genel Müdürlüğü’nün başlattığı mekanize ve yarı mekanize sistemin uygulanabilirliğini bizatihi kendimiz görmüş olmaktan mutlu olduk. Bunu kullanan arkadaşlarımızın da sistemi içselleştirmiş olduklarını görmek de ayrıca mutlu etti. Biz dışa bağımlılığımızı orta vadede büyük bir oranda Zonguldak’ın kömürüyle azaltmış olacağız. Bu vesile ile burada gördüğüm manzara, genel müdürlüğün yenilikçi uygulamaları devreye alması, çalışanlarımızın motivesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti.” dedi.

Vali Erdoğan Bektaş da maden işçilerinin çalışma şartlarını birebir görme şansı yakaladıklarını söyledi. Yer altında işçilerle birlikte aynı sofrayı paylaştıklarını ifade eden Vali Bektaş, “TTK Genel Müdürlüğümüzün denemekte olduğu yarı mekanize sistemin uygulamasını da gördük. İftar sofralarını paylaştık. Bizim için güzel bir akşam oldu. Olan biten bizatihi yerinde gördük. Bütün madenci arkadaşlarımıza kazasız belasız hayırlı başarılı çalışmalar diliyorum.” diye konuştu.

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Bakan Yardımcısı Cansız: Hedefimiz taşkömürü üretimini yılda 5 milyon tona çıkarmak(2)Bakan Yardımcısı Cansız: Hedefimiz taşkömürü üretimini yılda 5 milyon tona çıkarmak(2)
Bakan Yardımcısı Cansız: Hedefimiz taşkömürü üretimini yılda 5 milyon tona çıkarmakBakan Yardımcısı Cansız: Hedefimiz taşkömürü üretimini yılda 5 milyon tona çıkarmak
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