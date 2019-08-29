Bakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var (2)

MADEN OCAĞINA İNDİ

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Madenlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, TKİ Genel Müdür Vekili Ömer Bayrak, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile birlikte TTK Kozlu Müessesesi'nde yerin 425 metre altına inerek maden işçileriyle bir araya geldi. Maden işçilerinin üretim bölgelerini inceleyen Kalaycı, yarı mekanize sistemle üretim yapılan panoları gezdi. Yaklaşık iki saat sonra maden ocağından çıkan Kalaycı, hayatında ilk defa maden ocağına girdiğini söylediği.

Maden işçilerinin emeğinin en kutsal emek olarak nitelendiren Kalaycı, "Yarı mekanize sistemi gördüm. Gerçekten çok güvenli ve iyi. Hem üretim artışı sağlanacak ve çalışanların güvenliği açısından iyi bir sistem. İşçi arkadaşlarımla aşağıda bir şeyler yedik. Zonguldak bir maden şehri. Zonguldak'ın pek çok artısı var. Limanı var. Demir çelikte ciddi bir alt ve üst yapısı var. Yetişmiş insan gücü bakımından avantajlı bir şehrimiz. Büyük şehirlerimize yakın. Bu anlamda Zonguldak'ın geleceğini parlak görüyorum." dedi.

'ÇİN VE TAYVAN'DA UYGULANAN TEKNİĞİ UYGULUYORUZ'

Yarı mekanize sistem ile yapılan üretim hakkında bilgiler veren TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ise sistemin Türkiye madenciliğinde bir ilk olduğunu söyledi. Dünyada Çin ve Tayvan'da uygulanan teknikle üretim yaptıklarını anlatan Eroğlu, şöyle dedi:

"Bizim birinci çabamız mümkün olduğu kadar hidrolik direk çelik bağlı malzemelerden çalışma ortamı oluşturmak. Burada damar eğilimine göre bizim çeşitliliğimiz farklılaşıyor. Düz damarlarda farklı bir jenerasyon kullanıyoruz. Üzülmez ve Amasra'da uyguluyoruz. Buradaki mevcut zorluğumuz üçüncü çeşitleme. 55 derece üstü 90 dereceye kadar olan şu anda Türkiye'de uygulanması mümkün olmayan Türkiye madenciliğinde bir ilk. Dünya madenciliğinde ise Çin ve Tayvan'da uygulanan bir sistem. Bize üretim boyutunda da bir artış sağlayacak. İş kazalarında çok önemli bir tasarrufumuz olacak. Ahşap malzeme kullanmaktan tamamen kurtulmuş olacağız."

Program sonunda Kalaycı'ya kömürden yapılan plaket hediye edildi.