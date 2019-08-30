Bakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var (2)

MADEN OCAĞINA İNDİ

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Madenlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, TKİ Genel Müdür Vekili Ömer Bayrak, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile birlikte TTK Kozlu Müessesesi'nde yerin 425 metre altına inerek maden işçileriyle bir araya geldi. Maden işçilerinin üretim bölgelerini inceleyen Kalaycı, yarı mekanize sistemle üretim yapılan panoları gezdi. Yaklaşık iki saat sonra maden ocağından çıkan Kalaycı, hayatında ilk defa maden ocağına girdiğini söylediği.

Maden işçilerinin emeğinin en kutsal emek olarak nitelendiren Kalaycı, "Yarı mekanize sistemi gördüm. Gerçekten çok güvenli ve iyi. Hem üretim artışı sağlanacak ve çalışanların güvenliği açısından iyi bir sistem. İşçi arkadaşlarımla aşağıda bir şeyler yedik. Zonguldak bir maden şehri. Zonguldak'ın pek çok artısı var. Limanı var. Demir çelikte ciddi bir alt ve üst yapısı var. Yetişmiş insan gücü bakımından avantajlı bir şehrimiz. Büyük şehirlerimize yakın. Bu anlamda Zonguldak'ın geleceğini parlak görüyorum." dedi.