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Bakan Yardımcısı Tunç: Tarıma yapılan yatırım, her geçen gün büyüyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 13:22 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Türkiye'de her geçen gün tarıma yapılan yatırımların büyüdüğünü söyledi.

Bakan Yardımcısı Tunç: Tarıma yapılan yatırım, her geçen gün büyüyor

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Türkiye'de her geçen gün tarıma yapılan yatırımların büyüdüğünü söyledi.
Adana’da Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Türkiye İstişare Toplantısı, ‘Tarımda Kalkınma’ temasıyla gerçekleştirildi. Kent merkezindeki bir otelde yapılan toplantıya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Adana Şube Başkanı Burhan Kavak ve Türkiye'nin değişik yerlerinden yaklaşık 300 iş insanı ve profesyonel çiftçi katıldı.
Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Tunç, "Şimdi de 10 bin projeye 3,5 milyar TL yatırım yaptık. Her geçen gün tarım sektörüne yapılan yatırımlar büyüyor. Tarım ve kalkınma, birbirini tamamlıyor. Tarım ve kalkınma bu nedenle birbirinden ayrılamaz. Biz Bakanlık olarak çalışmalarımızı bu temelde gerçekleştiriyoruz. Dünyada tarımsal kalkınma çalışmaları genel olarak kırsal sürdürülebilir çalışmalar olarak devam ediyor. Bundan kastım, çevreye ve doğaya saygılı ve fizibilitesi yapılmış modelleri anlamak ve buna uygun hareket etmektir" dedi.
AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ
Tarımsal kalkınmanın geniş kapsamlı bir konu olduğunu vurgulayan Tunç, bu sürecin 10- 20 yıllık bir planlamayla titiz bir şekilde işlemesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
"Dünya’da tarımsal alandaki sorunlar, ülkeler arasında benzerlik gösteriyor. Zaman zaman diğer ülkelerin bakanlıklarıyla görüşüyoruz. Sorunlar genellikle tarımsal nüfusun yaşlanması, gençlerin tarıma ilgi duymamasından kaynaklanıyor. Ama bu durum yavaş yavaş değişecektir. Tarımsal hasılada 2017’de 190 milyar TL ile Avrupa’da birinci sıradayız. Tarımsal ihracatımız ise 2018’de 16,1 Milyar TL’ye çıktı. Şimdi de 10 bin projeye 3,5 milyar TL yatırım yaptık."
KAYNAKLARI DOĞRU ŞEKİLDE KULLANMALIYIZ
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise bu toplantıyla birlikte tarım ve gıda sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendireceklerini söyleyerek, "Türkiye tarım üretimi konusunda bir geleneğe ve büyük bir bilgi birikimine sahip. Dolayısıyla Türkiye, dünyanın lider tarım üreticilerinden biri olmayı hak ediyor. Biliyoruz ki; kaynaklar kısıtlı ve bu kaynakları en doğru şekilde kullanarak üretime çevirmek durumundayız. Çünkü tarımın gücünü, ülkenin üretim gücü belirler. Üretemezseniz, enflasyonla mücadele edemezsiniz. Hareket alanlarımızı, düşünsel sınırlarımızı küresel boyutta değerlendirmemizin gerektiği bir dönemdeyiz. Lokal çözümler üretmeye müsait bir çağda değiliz. Artık durum tespitinden öteye giderek yol haritamızı bir an önce belirlemeliyiz" diye konuştu.
2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyar olacağının ön görüldüğünü belirten Kaan, bununla birlikte tüketimin, talebin ve rekabetin artacağını sözlerine ekledi.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise tarım sektörünün ülkenin milli ekonomisi için temel konumda olduğuna dikkat çekti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de gelir adaletini sağlamak için en verimli ve en adaletli yatırımın tarım sektörü olduğunu vurguladı.

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Bakan Yardımcısı Tunç: Tarıma yapılan yatırım, her geçen gün büyüyorBakan Yardımcısı Tunç: Tarıma yapılan yatırım, her geçen gün büyüyorBakan Yardımcısı Tunç: Tarıma yapılan yatırım, her geçen gün büyüyorBakan Yardımcısı Tunç: Tarıma yapılan yatırım, her geçen gün büyüyor

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