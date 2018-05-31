Bakan Zeybekci, DEİK iftarına katıldı

İSTANBUL (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "2018 Haziran'da yüzde 7,5 civarında bir büyüme rakamı gelecek ve 2018 yılında 169 milyar dolarlık ihracat rakamı ve hedefimizi 172-173 olarak tekrar revize edeceğiz Haziran sonuna doğru. Onun da üzerine çıkmayı başaracağız." dedi. Zeybekci, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen iftar programındaki konuşmasında, Ramazan ayının önemine değinerek, Ramazan'ın bedava olan güzelliklerin hatırlandığı bir ay olduğunu söyledi. İftara katılan Sudanlı bakanlara teşekkür eden Zeybekci, DEİK'in kendileri için önemine işaret etti. Türkiye'nin büyümesi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği "muasır medeniyet" seviyesinin çok daha ilerisine gitmesi için özel sektörün önemli olduğunu dile getiren Zeybekci, dünyada yaşanan hızlı değişim ve dönüşümün sonucunda her sene farklı ihtiyaçların ortaya çıktığını, değişimin kaçınılmaz olduğunu anlattı. DEİK'in yeni yapılanmasının bu anlamda mühim olduğunu belirten Zeybekci, Kurul'un görev ve tanımları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Zeybekci, ülkeler için siyasetin önemine işaret ederek, şunları kaydetti: "Ülkede siyaset olmazsa bilin ki hiçbir şey çözülmez. Yıllarca siyaseti ülkede en az güvenilen kurum yerine koymaya çalıştılar. Bilerek yaptılar bunu, en az güvenilen kurum TBMM, en az güvenilen kişi siyasetçiydi. Türkiye bu milletin feraseti, cesareti ile hepsini tek tek aldı, geçti. Geçen sene bugünlerde 16 Nisan'da demokrasimizin belki en önemli devrimlerinden biri gerçekleşti. Türkiye bir hastalıktan kurtuldu, koalisyon diye bir hastalığı Türkiye tamamen ortadan kaldırdı. 16 Nisan'dan sonra gelen 24 Haziran seçimleri ile bu biraz daha oturacak yerine, sonraki dönemde de devam edecek. Türkiye'de artık yüzde 50 artı 1'i almak zorundasınız. Siyaset sadece çamur atmak, iftira atmak, 'Çamur at izi kalsın.' mantığından da çıkıyor. İktidar ve muhalefet iki güçlü kanat gibi 'Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır.' diyebilen bir anlayışla siyaset yapacaklar." Bu durumun, ekonomi ve demokrasinin öngörülebilirlik adına aradığı özelliklerin en önemlileri arasında yer aldığına dikkati çeken Zeybekci, 24 Haziran'da kesintisiz, güçlü iktidarlar döneminin başlayacağını söyledi.

Ülkenin menfaatleri adına muhalefet yaparken de yapıcı muhalefet döneminin geleceğini anlatan Zeybekci, artık siyasette konsolidasyon dönemlerinin başladığını aktardı. \ - "Üst üste destansı şekilde rekorlar kırarak büyüyen bir Türkiye'yiz" Siyasetteki son dönemeçten geçerken her türlü spekülasyon, provakasyon, manipülasyonun yapıldığı bir dönemden de geçildiğini belirten Zeybekci, şu değerlendirmelerde bulundu: "15 Temmuz ihanetine rağmen 2016'nın son çeyreğinden itibaren üst üste destansı şekilde rekorlar kırarak büyüyen bir Türkiye'yiz. 2017'de yüzde 7,4'lük bir büyümeyi gerçekleştirmiş ve bu büyümeyi de özel sektör yatırımları, üretim ve ihracata dayalı gerçekleştirmişiz. Bu ay, Mayıs dahil olmak üzere, 20 aydan beri ihracatını kesintisiz şekilde artıran, gelecekte de artırmaya devam edecek bir Türkiye'yiz. Bütçe açığı geçen sene yüzde 1,5'la Avrupa'nın tamamından daha iyi durumda bir Türkiye. 2018 Haziran'da yüzde 7,5 civarında bir büyüme rakamı gelecek ve 2018 yılında 169 milyar dolarlık ihracat rakamı ve hedefimizi 172-173 olarak tekrar revize edeceğiz Haziran sonuna doğru, onunda üzerine çıkmayı başaracağız."