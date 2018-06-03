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Bakan Zeybekci gündemi değerlendirdi

FİNANS HABERLERİ  | 03.06.2018 16:06 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci : (1) - "(Meral Akşener'in TİKA'yı kapatma sözü) Hanımefendi, TİKA olmasın, peki ne olsun? Bağlı olduğun efendinin okulları mı olsun?" - "1 Kasım ve 16 Nisan'ın ilerisinde daha iyi bir sonuç bekliyorum. Siyaseten değil, hissettiğim şey bu. Türkiye genelinde AK Parti olarak 1 Kasım'ın daha üzerinde bir ortalama var gelen anketlerde kararsızlıkların dağıtılmış haliyle. Cumhurbaşkanlığı konusunda da insanların tereddütü yok"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in TİKA'yı kapatacağına yönelik sözlerine ilişkin, "Hanımefendi, TİKA olmasın, peki ne olsun? Bağlı olduğun efendinin okulları mı olsun? "dedi.

Bakan Zeybekci, yerel televizyon kanalı DRT'deki "Seçime Doğru" programında, şehir halkıyla bir araya geldiğinde tüm yorgunluğunun geçtiğini, seçim hazırlıklarının da "pozitif" ilerlediğini, eş dost ziyareti havasında geçtiğini belirtti.

Seçimlere ilişkin öngörüsüne yönelik soruyu yanıtlayan Zeybekci, "Benim tahminim vatandaşın iradesine saygısızlık olur ama ben 1 Kasım ve 16 Nisan'ın ilerisinde daha iyi bir sonuç bekliyorum. Siyaseten değil, hissettiğim şey bu. Türkiye genelinde AK Parti olarak 1 Kasım'ın daha üzerinde bir ortalama var gelen anketlerde kararsızlıkların dağıtılmış haliyle. O iyi bir sonuç aslında. Cumhurbaşkanlığı konusunda da insanların tereddütü yok." diye konuştu.

Zeybekci, Denizli halkının şehrin menfaatlerinden yana olduğunu, kentin hak ettiği hizmeti aldığını, kente yönelik hizmetlerde destanlar yazıldığını kaydetti.

Denizli halkının da seçimlerde yine Denizli menfaatinden yana taraf olması gerektiğini belirten Zeybekci, "Denizli taraf tutmalı. Bu dönemde CHP'li olmak ya da İYİ Partili olmak değil, Denizli tarafı olun. Aklınız size ne diyorsa vicdanınız ne diyorsa çocuklarımızın menfaati ne diyorsa ona göre hareket etmek Denizli'nin faydasınadır." dedi.

- Akşener'e dava

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Denizli'de kendisine yönelik ithamlarına ilişkin bir soru üzerine Bakan Zeybekci, sosyal medya üzerinden cevap verdiğini ancak bu cevabın tam olmadığını düşündüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Bana yapılan bir ahlaksızlığa karşı, iftiraya karşı bize yapılan hakarete karşı bir tepkiydi. O tepkiyi vermeye değer bir insan mıydı Akşener? Hayır. Bir kadına, bir siyasetçiye yakışmayacak, liderlik iddiasında bulunan bir kişiye yakışmayacak, ucuz, birinin onuruyla, haysiyetiyle oynayacak şekilde gidip de Denizli halkına bizi yuhalatmak... Suskunluğumuz acizliğimizden değil ama lafa bakıyoruz laf değil, bir de lafı edene bakıyorum adam mı veya insan mı diye, o da değil. Biz o seviyeye inmeyeceğiz ama ben bunun peşini bırakmayacağım. Kesinlikle davalar açacağım, konuyla ilgili.

Mahşeri vicdan milim sapmaz öyle bir hassas terazidir ki ilahi teraziye yakındır bu hassasiyet. Onun için bizim işimiz onlarla mahkemelik. Hem Muharrem ile hem Meral ile.. İsimlerini de böyle kullanmak gerekiyor yaptıklarından sonra. Nasıl oluyor da siyaseten liderliğe soyunan bir bakan bir kentin bakanına dangalak der. Eski usul bunlar. Siyasete birilerinin maşası olarak çıktı."

- "Bağlı olduğun efendinin okulları mı olsun"

Bakan Zeybekci, Akşener'in TİKA'yı kapatacağı yönündeki sözlerine ilişkin, şunları söyledi:

"Milli bir vaat değildir. Ecdadın bize emaneti olan bir kültür coğrafyasına uygun bir vaat değildir. TİKA bugün Sırbistan'dan Bosna Hersek'e, Kosova'dan Moldova'dan Makedonya'ya, ta Sudan'dan Etiyopya'ya, Açe'den Doğu Türkistan'a, Kafkaslardan Ortadoğu'da Suriye'de ne bileyim bütün bu coğrafyanın tamamında muhteşem işler yapan bir kuruluş.. Meral Akşener hani böyle 'mazeret beyan ederken sirkatini söyler' derler ya, niyetini göstermiş. Burada kendinin ne kadar, nerelere bağlı olduğunu. Hanımefendi, TİKA olmasın, peki ne olsun? Bağlı olduğun efendinin okulları mı olsun? Açıkça söylerim, bağlı olduğun efendinin okulları mı olsun? Aslında onu söylüyor bu. Açıkça söylüyorum. Milletimizin uyanık olması lazım, milletimizin bunları çok net bir şekilde görmesi lazım."

(Sürecek)

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nihat zeybekci Program seçim Televizyon TİKA

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