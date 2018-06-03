Bakan Zeybekci gündemi değerlendirdi

Seçimlere ilişkin öngörüsüne yönelik soruyu yanıtlayan Zeybekci, "Benim tahminim vatandaşın iradesine saygısızlık olur ama ben 1 Kasım ve 16 Nisan'ın ilerisinde daha iyi bir sonuç bekliyorum. Siyaseten değil, hissettiğim şey bu. Türkiye genelinde AK Parti olarak 1 Kasım'ın daha üzerinde bir ortalama var gelen anketlerde kararsızlıkların dağıtılmış haliyle. O iyi bir sonuç aslında. Cumhurbaşkanlığı konusunda da insanların tereddütü yok." diye konuştu.

Denizli halkının da seçimlerde yine Denizli menfaatinden yana taraf olması gerektiğini belirten Zeybekci, "Denizli taraf tutmalı. Bu dönemde CHP'li olmak ya da İYİ Partili olmak değil, Denizli tarafı olun. Aklınız size ne diyorsa vicdanınız ne diyorsa çocuklarımızın menfaati ne diyorsa ona göre hareket etmek Denizli'nin faydasınadır." dedi.

- Akşener'e dava

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Denizli'de kendisine yönelik ithamlarına ilişkin bir soru üzerine Bakan Zeybekci, sosyal medya üzerinden cevap verdiğini ancak bu cevabın tam olmadığını düşündüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Bana yapılan bir ahlaksızlığa karşı, iftiraya karşı bize yapılan hakarete karşı bir tepkiydi. O tepkiyi vermeye değer bir insan mıydı Akşener? Hayır. Bir kadına, bir siyasetçiye yakışmayacak, liderlik iddiasında bulunan bir kişiye yakışmayacak, ucuz, birinin onuruyla, haysiyetiyle oynayacak şekilde gidip de Denizli halkına bizi yuhalatmak... Suskunluğumuz acizliğimizden değil ama lafa bakıyoruz laf değil, bir de lafı edene bakıyorum adam mı veya insan mı diye, o da değil. Biz o seviyeye inmeyeceğiz ama ben bunun peşini bırakmayacağım. Kesinlikle davalar açacağım, konuyla ilgili.