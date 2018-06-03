Bakan Zeybekci gündemi değerlendirdi

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, enflasyonla mücadeleye ilişkin, "Enflasyonu aşağı çekerek faizleri aşağı yönde bastırmaya, baskılamaya devam edeceğiz. İlk etaptaki hedefimiz enflasyonu tek haneye, olabildiğince de reel faizi de enflasyonla hemen hemen aynı seviyeye getirmek." dedi. Bakan Zeybekci, yerel televizyon kanalı DRT'deki "Seçime Doğru" programında, Türkiye'nin gerçek göstergesi, gerçek performansı ve gerçek ekonomik karnesinin, reel ekonomi ve büyüme olduğunu belirtti. Zeybekci şöyle devam etti: "İstihdama bakıyoruz. Geçen yıl 1 milyon 360 bin vatandaşımızı iş sahibi yapmışız ve işsizlikte 2 puanlık aşağı yönlü bir hareket var. İhracatımıza bakıyoruz. 20 aydan bu yana yüzde 10 civarındaki bir artışı gerçekleştirmişiz. Bütün bunları yaparken Türkiye olarak yatırımlarla ilgili, büyümeyle ilgili de 2017'de yüzde 7,4. Bunun yarısından fazlası reel sektör yatırımları, üretim ve ihracattan geliyor. Tabii bunun yanında kapasite kullanım oranları yüzde 80'lerin üzerine geçti. Sanayi üretim endeksine baktığımız zaman ki devamlı olarak yukarı yönlü. Yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımlara, özel sektör yatırımlarına baktığımızda 2017 yılında verdiğimiz belgeler, 2016'ya göre yüzde 82 oranında rakamsal anlamda arttı. Arkadaşlarımızın yeni bir değerlendirmesine göre bu, yüzde 107, yani 2 kat arttı. Türkiye'nin makro ekonomik sonuçlar anlamındaki karnesi muhteşem."

- "Hedef 20 milyar dolar" Bakan Zeybekci, para ve finans piyasalarına ilişkin bir soru üzerine ise "Böyle bir Türkiye'nin aslında doğrudan yabancı sermaye girişi olarak da geçen yılki performansı 14 milyar dolar. Türkiye'ye yatırım yapmaya geliyor, Türkiye'de Türk vatandaşları ile birlikte Türkiye'nin kaderini paylaşmaya geliyor. Doğrudan yabancı sermaye girişi. Bu yeterli mi? Bizim için hedef, 20 milyar dolarlar ve üzeri bizim için hedef, daha fazla olsun ama 2002 yılına kadar toplam tarihimiz boyuncaki gelen doğrudan yabancı sermayeyi bugün bir yılda alıyoruz. Bu hale geldik. Peki bu kur, faiz ve enflasyon, Türkiye'nin realitesini yansıtıyor mu? Dönüp bakıyoruz. Türkiye'nin realitesini yansıtmıyor. Onun için şimdi bu Mood'y's, Fitch, bunları Türkiye'nin gündeminden çıkarmamız lazım. Ne dedikleri değil, bizim elde ettiğimiz sonuçlar, yani bu saydığım reel ekonomi sonuçları, makro ekonomik sonuçlar, elde ettiğimiz ürünlere bakmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu. Gelecekle ilgili beklentilere değinen Zeybekci, 2018'in ilk çeyrek büyümesinin 11 Haziran'da açıklanacağına işaret ederek, "Yüzde 7,5'ler seviyesinde bir büyüme gelecek. İşsizlikle ilgili aşağı yönlü bir trendimiz var. İhracatla ilgili yine yukarı yönlü. Enflasyonla ilgili istediğimiz sonucu tam olarak alamadık. Bu da dünyadaki enerji ve ham madde piyasalarındaki yükseliş. Yani yaklaşık olarak yüzde 2 katına yakın son 1-1,5 yıl içinde yukarı yönlü bir hareketlenme oldu, ham maddeyi de doğrudan etkileyen bir şey bu." şeklinde konuştu.

Zeybekci, enflasyonla mücadeleye ilişkin olarak da "Enflasyonu aşağı çekerek faizleri aşağı yönde bastırmaya, baskılamaya devam edeceğiz. İlk etaptaki hedefimiz enflasyonu tek hane olabildiğince de reel faizde enflasyonla hemen hemen aynı seviyeye getirmek." dedi. Doların dünyadaki bütün para birimleri karşısında değerlendiğinin altını çizen Zeybekci, "Biz biraz farklı ayrıştık. Çünkü bunun arkasında da işte burada manipülasyon başlıyor. Türkiye'nin geçici seçim döneminde oluşturulmaya çalışılan o gürültü ve toz duman içinde spekülatörlerin Türkiye'den çok daha fazla bir şekilde rant sağlamaları, bu oyunları sergilemeleri." dedi. Zeybekci, faizlere ilişkin soruya, düşük faizin birçok şeyin sonucu olduğunu, aslında düşük faiz ortamının illaki ekonomik sonuç olarak değil, bazı gayretlerle de yaratılabildiğine işaret etti. Son olarak verilen proje bazlı yatırım teşvik sistemiyle yatırımcılara sağladıkları bir düşük faiz ortamının olduğunu belirten Zeyebkci, "Yani Türkiye'de piyasada faizler istediğimiz seviyede olmamasına rağmen yatırımcının ihtiyaç duyduğu bir alanda faiz oranlarını aşağıya çekebiliyoruz. Diğer taraftanda konut sektöründe işte 0,98 aylık faiz oranlarımız. İstenen tabii bunun çok daha altına inmesi ve altında olması ama piyasalarda yani sık para politikaları ve diğer uygulamalarla öyle düşük faiz haline gelirsiniz ki faizleri o kadar düşürürsünüz ki bu ekonomi içinde iyi değildir. Kullanılamaz para haline gelir." şeklinde konuştu.

Zeybekci, enflasyonun Türkiye'de 2-3 seviyesinde zor olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bizde enflasyonun bir 4-5 seviyelerinde olması aslında sağlıklı bir göstergedir. Faizlerin de kalkıp da çok aşırı düşüklerde olması veya sıfır noktalarında olması da bizde bir şey değildir. Yani bunun da olması gereken şey enflasyonunuz işte ne bileyim yüzde 4-5 seviyesinde faizde bir tık üstünde filandır. Oraya kadar düşürdük biz bunu 4,6'ya kadar düşürdük. Bütün bunlardan yola çıkarak bakacak olursak çok düşük faizin olduğu yerde süper ekonomi olmaz gibi bir beklenti içinde olmayın. Çok yüksek faizin olduğu yerde kötü ekonomi, daha doğrusu büyüme, istihdam, yatırımların olmaması gibi bir sonuç doğrudur. Onun bizim burada yaptığımız şeyde gerek makroekonomik dengelerde ya da sonuçlarda, gerek enflasyonu aşağı çekecek önlemlerle. Enflasyonu aşağı çekerek faizleri aşağı yönde bastırmaya, baskılamaya devam edeceğiz. İlk etaptaki hedefimiz enflasyonu tek haneye, olabildiğince de reel faizi de enflasyonla hemen hemen aynı seviyeye getirmek."

Yerli otomotiv çalışmalarıyla ilgili soru üzerine de Zeybekci, yerli otomotiv çalışmalarına Denizli'den de bir katkının sunulacağını ifade ederek, tekstilde kümelenme nasıl Denizli'deyse, otomotivle ilgili kümelenmenin de güney ve doğu Marmara coğrafyasında olduğunu ve oralarda yerli otomobilin üretim platformunun çözüleceğini anlattı. Zeybekci, 24 Haziran seçimlerinden sonra bazı bakanlıkların kapatılacağı ve yeni sistemde devletin yönetimin nasıl olacağına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: "Başbakan yardımcılıkları olmayacak. Başbakanlık olmayacak. Bakanlık sayısında toplamda birleşme ve toparlanma olacak. Muhtemelen 16 diyebiliriz. Bunu yarın Bakanlar Kurulu'nda da bir değerlendirme yapacağız sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında belki son toplantı olacak. Bizde bununla ilgili görüşlerimizi de gerek yazılı ve sözlü olarak verdik. Yeni sistem farklı. Tabii ki bakanlıklar milletvekillerinden gelmeyecek. Milletvekilleri bakan olursa milletvekillikleri düşecek. Çok hızlı bir sistem olacak."

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