Bakan Zeybekci huzurevi ve şehitlikleri ziyaret etti

Yaşlıların kendilerine emanet olduğunu belirten Zeybekci, şöyle konuştu:

"Sizler bu milletin, aziz milletimizin bizlere emanetisiniz. Ayrıca sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlere sağladığımız imkanlar ne ise bunlar da bizim gelecekteki beklentilerimizle ancak olabilir ancak böyle devlet olunur. Allah'ın verdiği nefes sayısını artırmak hiçbir devletin veya gücün kudretinde değildir ama devlet, eğer bir vatandaşının son nefesi olduğunu bile bile o nefesi daha rahat alması için milyarları harcayabilirse ancak o zaman devlet olur, ancak o zaman bizim bayrağımız daha bir gururla, onurla dalgalanır. İmkanlarımız genişledikçe sizleri çok daha huzur içinde yaşatma olanağımız oluyor. Elhamdülillah şu anda sağladığımız imkanlar bundan 5 yıl önceye, 10 yıl önceye, hele hele 15 yıl önceye göre kıyas kabul etmeyecek ölçüde. Daha iyi olması için de gayret gösteriyoruz."

Kurumdaki görevlilerin işlerini severek yaptıklarını söyleyen Zeybekci, "Buradaki görevliler sizin gözlerinizin içine bakıyorlar. Bu iş maaşla yapılacak iş değildir. Bu iş sevgiyle, aşkla yapılacak bir iştir. Onun için biz arkadaşlarımızın sevgisinden, aşkından ve size olan muhabbetinden eminiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.