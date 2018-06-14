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Bakan Zeybekci'den Ramazan Bayramı mesajı

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 10:46 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - "Bayramlarımızı huzur içinde geçirmemizi sağlayan kahraman Mehmetçiklerimiz ve polislerimizle tüm şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin bayramını canı gönülden kutluyor, vatandaşlarımızın huzur, sağlık, afiyet içinde bir bayram geçirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bayramlarımızı huzur içinde geçirmemizi sağlayan kahraman Mehmetçiklerimiz ve polislerimizle tüm şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin bayramını canı gönülden kutluyor, vatandaşlarımızın huzur, sağlık, afiyet içinde bir bayram geçirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Zeybekci, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, sabır, paylaşım ve yardım ayı olan ramazan sonunda birlik ve beraberliğin idrak edileceği Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşadığını bildirdi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada farklı etnik köken, inanç ve dildeki insanların tarih boyunca kardeşçe yaşadığına dikkati çeken Zeybekci, "Tüm bu farklılıklarımızla biz Türkiyeyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeşliğimizi, birliğimizi bozmak isteyenlere aziz milletimiz gereken cevabı verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Zeybekci, içinde bulunulan dönemde insanların birbirine kenetlenerek, fitne tohumları serpmeye çalışanlara fırsat vermeyerek, bu kadim topraklarda sadece barış tohumlarının yeşerebileceğine olan inancı tüm dünyaya göstereceğinin altını çizdi.

Bakan Zeybekci, mesajında şunları kaydetti:

"Ecdadımız Çanakkale'de nasıl kenetlendiyse bizler de 15 Temmuz'da, Afrin'de birbirimize öyle kenetlendik. Düşmanın oyunu değişse de kahraman milletimizin feraseti ve basireti her daim bu oyunları bozacaktır. Bayramlarımızı huzur içinde geçirmemizi sağlayan kahraman Mehmetçiklerimiz ve polislerimizle tüm şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin bayramını canı gönülden kutluyor, vatandaşlarımızın huzur, sağlık, afiyet içinde bir bayram geçirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Ramazan Bayramı mesajı

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