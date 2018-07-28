Bakanı Dönmez İstanbul'da ziyaretlerde bulundu

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Dönmez, uzun yıllardır ikamet ettiği Çengelköy'deki hemşehrileriyle görüştüğü ziyaretinde, çeşitli dernek ve kulüp yöneticileriyle de buluştu.
Bakan Dönmez'e ziyaretlerinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve muhtarlar da eşlik etti.
Vatandaşlarla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Dönmez, bundan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Uzun zaman birlik ve beraberlik içerisinde yaşadık. Hemşehrilerimizle dertleşiyoruz, onların sorunlarını dinliyoruz. İnşallah bundan sonra da yine aynı şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Fatih Dönmez, daha sonra Çengelköy Spor Kulübü'nü de ziyaret ederek, sporculara baklava ikram etti.
Sporun hayatı disipline ederek gençleri kötü alışkanlıklardan alıkoyduğunu vurgulayan Dönmez, kulübün yönetici ve sporcularına başarılar diledi.
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