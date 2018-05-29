Bakanlar Kurulu kararı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının döner sermaye işletmelerine tahsis edilen sermaye 100 milyon liraya yükseltildi.
Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca döner sermaye işletmelerine tahsis edilen sermayenin 100 milyon liraya çıkarılmasına karar verildi.
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