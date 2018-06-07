Bakanlar Kurulu kararı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde daha önce yenileme alanı olarak kabul edilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz, Zeytinburnu Belediye Başkanlığına bedelsiz devredildi.

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan daha önce yenileme alanı olarak kabul edilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın, Zeytinburnu Belediye Başkanlığına bedelsiz devredilmesine karar verildi.

