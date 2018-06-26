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Bakanlar Kurulu kararı

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 11:35 | Son Güncelleme

Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının, genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylardan kesinti yoluyla tahsil edilecek borçları kapsamına, 7143 sayılı Kanunla yeniden yapılandırılan borçlar da eklendi

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslar'da değişikliğe gidildi.

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşların kapsama giren borçlarına "11 Mayıs 2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yenedin Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" kapsamında yeniden yapılandırılan ve genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylardan kesinti yoluyla tahsil edilecek borçlar da eklendi.

Değişiklikle, bu kapsamdaki borçların toplamı için kuruluşların genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından aylık taksit miktarlarına mahsup edilmek üzere il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlardan yüzde 40 kesinti yapılan kuruluşlar için ilave yüzde 10, yüzde 25 kesinti yapılan kuruluşlar için ilave yüzde 25 kesinti yapılacak.

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