FİNANS

"Bakanlığımızdaki bir uzman yardımcısının tırnağı dahi olamazlar"

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 00:24 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - "(İlk çeyrek büyüme rakamları) Bugün büyüme rakamları açıklandı. Yüzde 7,4. 2017 yıllık ortalamanın aynısı devam ediyor. Bir tane kredi derecelendirme kuruluşu var. Geçen sene Türkiye'nin büyümesini 4 defa tahmin yükseltti yine tahmin edemedi. Bu kadar üstün kabiliyeti var arkadaşların. Bizim bakanlıktaki bir uzman yardımcısının tırnağı dahi olamaz tamamı" -"Türkiye'ye artık açıkça saldırıyorlar. Onun için sizler bu saldırılara ve operasyonlara rağmen hiç merak etmeyin. Türkiye dimdik ayakta kalacaktır" - "Türkiye'ye oynanan bu kur oyunları ve spekülatif atakları kabul etmek mümkün değil"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdüğünü, bu oranın 2017 yılı büyüme oranı olduğunu belirterek, "Bir tane kredi derecelendirme kuruluşu var. Geçen sene Türkiye'nin büyümesini 4 defa tahmin yükseltti yine tahmin edemedi. Bu kadar üstün kabiliyeti var arkadaşların. Bizim bakanlıktaki bir uzman yardımcısının tırnağı dahi olamaz tamamı." dedi.

Bakan Zeybekci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli Kadın Girişimciler Kurulunun bir otelde düzenlediği iftar programındaki konuşmasında, iş kadınlarının hayata, işe, ticarete ve ekonomiye değer kattığını belirtti.

Kadınların bağımsızlık ruhu, vatan sevgisi, üretken gücü ve girişimci ruhu olduğunu dile getiren Zeybekci, kendisinin sağ kolunun bir kadın olduğunu, onun verdiği rapor ve çalışmalarla Türkiye'de en isabetli tahminleri yaptığını ifade etti.

Zeybekci, dünya ticaretinde bilinen bütün alışkanlıkların değiştiğine dikkati çekerek, "Bildiğimiz bütün doğrular değişiyor. Muhteşem bir elektronik ticaret dalgası geliyor. Dünyada elektronik ticaret toplam ticaretin içinden aldığı pay her sene yüzde 17 oranında artarak geliyor ve önümüzdeki 5 yıl içinde dünyadaki ticaretin muhtemelen yüzde 40'ı elektronik ihracat haline dönüşecek. Türkiye'deki en önemli alandan yararlanacak ve başaracak olan ekip de kadınlarımız. Biz bakanlık olarak sonuna kadar destek veriyoruz. Elektronik ticaret sitelerinde yer alması için gerekli olan tüm masrafların yüzde 100'ünü karşılıyoruz." dedi.

Artık dünyada ihracatın, lojistiğin, bankacılık sisteminin değişeceğini anlatan Zeybekci, en büyük gücün kadın olduğunu ve bunlarla ilgili bakanlık olarak verilen teşviklerle ilgili ayrı birimler kurduklarını hatırlattı.
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- "Artık ikinci kanat devreye giriyor"

Zeybekci, erkeklerin iş gücüne verecekleri katkının sonunda olduğunu ve kadınların iş gücüne katılım oranın yüzde 33,3 seviyelerinde olduğunu belirterek, "Son 1 yıl içinde 3,1 puan arttı. 2003 yılında kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 23'tü. Bugüne kadar bu oran tam yüzde 50 oranında arttı. Hedefimiz yüzde 50. Bugüne kadar Türkiye tek kanatla uçarak geldi. Artık yavaş yavaş ikinci kanat devreye giriyor. 2018 yılında şubat ayında 8,8 milyon kadın çalışanımız kayıt altında çalışıyor." ifadesini kullandı.

Bugün yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerinin açıklandığını anımsatan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Bugün büyüme rakamları açıklandı. Yüzde 7,4. 2017 yıllık ortalamanın aynısı devam ediyor. Bir tane kredi derecelendirme kuruluşu var. Geçen sene Türkiye'nin büyümesini 4 defa tahmin yükseltti yine tahmin edemedi. Bu kadar üstün kabiliyeti var arkadaşların. Bizim bakanlıktaki bir uzman yardımcısının tırnağı dahi olamaz tamamı. Yıl sonu yüzde 7,4 büyüyen bir ülkenin yıl başındaki tahmini yüzde 2 olur mu? Şimdi Türkiye bütün makroekonomik kriterlerin de dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi.

Türkiye'ye artık açıkça saldırıyorlar. Onun için sizler bu saldırılara ve operasyonlara rağmen hiç merak etmeyin. Türkiye dimdik ayakta kalacaktır. Türkiye'ye oynanan bu kur oyunları ve spekülatif atakları kabul etmek mümkün değil."

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