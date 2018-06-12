"Bakanlığımızdaki bir uzman yardımcısının tırnağı dahi olamazlar"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdüğünü, bu oranın 2017 yılı büyüme oranı olduğunu belirterek, "Bir tane kredi derecelendirme kuruluşu var. Geçen sene Türkiye'nin büyümesini 4 defa tahmin yükseltti yine tahmin edemedi. Bu kadar üstün kabiliyeti var arkadaşların. Bizim bakanlıktaki bir uzman yardımcısının tırnağı dahi olamaz tamamı." dedi.

Bakan Zeybekci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli Kadın Girişimciler Kurulunun bir otelde düzenlediği iftar programındaki konuşmasında, iş kadınlarının hayata, işe, ticarete ve ekonomiye değer kattığını belirtti.

Kadınların bağımsızlık ruhu, vatan sevgisi, üretken gücü ve girişimci ruhu olduğunu dile getiren Zeybekci, kendisinin sağ kolunun bir kadın olduğunu, onun verdiği rapor ve çalışmalarla Türkiye'de en isabetli tahminleri yaptığını ifade etti.

Zeybekci, dünya ticaretinde bilinen bütün alışkanlıkların değiştiğine dikkati çekerek, "Bildiğimiz bütün doğrular değişiyor. Muhteşem bir elektronik ticaret dalgası geliyor. Dünyada elektronik ticaret toplam ticaretin içinden aldığı pay her sene yüzde 17 oranında artarak geliyor ve önümüzdeki 5 yıl içinde dünyadaki ticaretin muhtemelen yüzde 40'ı elektronik ihracat haline dönüşecek. Türkiye'deki en önemli alandan yararlanacak ve başaracak olan ekip de kadınlarımız. Biz bakanlık olarak sonuna kadar destek veriyoruz. Elektronik ticaret sitelerinde yer alması için gerekli olan tüm masrafların yüzde 100'ünü karşılıyoruz." dedi.