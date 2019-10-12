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Bakanlık gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2019 15:51 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığınca taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1211 parti ürün kamuoyuyla paylaşıldı - Böylece, ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1283 firmaya ait 2 bin 816 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu

Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 618 firmaya ait 1211 parti ürün kamuoyuna açıklandı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları ilan edildi.

Duyuruda, ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin büyük bir titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

- "Güvenilir gıda üretiminin teşviki amaçlanıyor"

Laboratuvar sonucuna göre taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti veya seri numarasını içeren bilgilerin kamuoyu ile paylaşıldı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması, sektörde haksız rekabetin önlenmesi, tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve firmaların güvenilir gıda üretiminin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Gıda konusunda kamu otoritesi olan bakanlığımız, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir."

- Denetim sonuçları

Duyurunun ekinde taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1211 parti ürünün listesi yer aldı. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1283 firmaya ait 2 bin 816 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu.

Duyuruda, alkollü ve alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve ürünleri, bitkisel yağ ve margarin, çikolata ve kakao ürünleri, enerji içecekleri, et ve et ürünleri, şekerli mamüller, süt ve süt ürünleri ile takviye edici gıdalarda taklit tağşiş yapıldığı ve ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen firma ve ürün isimlerine yer verildi.

Buna göre, kamuoyuyla paylaşılan alkolsüz içeceklerde ilaç etken maddesi bulunurken, ballarda ise taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.

Baharatlarda gıda boyası saptanırken, bitki, çay ve kahve ürününde de ilaç etken maddesi ve gıda boyası tespit edildi.

Bitkisel yağlara da farklı tohum yağları katıldığı anlaşılırken, süt ve süt ürünlerine ise jelatin ve nişasta katıldığı saptandı. Denetimler sonucunda, kavurma, sucuk, kebap ve kırmızı et gibi ürünlerde tek tırnaklı eti olduğu bulgusuna rastlandı.

Duyuruya göre, çikolatalarda da ilaç etken maddesi bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
et ürünleri ilaç etken maddesi Tarım ve Orman Bakanlığı

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