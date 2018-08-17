"Bakanlık reel sektörü kalkanla korumaya aldı"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın reel sektör için açıkladığı yeni tedbir paketine ilişkin, "Bakanlık, bu kritik dönemde ekonominin can damarı olan reel sektörü kalkanla korumaya aldı." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın reel sektör için açıkladığı yeni tedbir paketine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şekib Avdagiç yaptığı açıklamada, bakanlığın kredi kanallarını açık tutmak üzere aldığı tedbirlere ilişkin, “Kredilerin geri çağrılmaması ve nakit akışının korunması ile reel sektörün en önemli beklentileri karşılanmış oldu. Bakanlık, bu kritik dönemde ekonominin can damarı olan reel sektörü kalkanla korumaya aldı." ifadelerini kullandı.

Düzenleme ile reel sektörün üç kritik talebinin karşılık bulduğunu belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

“Birincisi piyasadaki likiditenin daralması engellendi. Reel sektörün yeni kredilere erişim imkanı korundu. İkincisi, ilave teminat baskısı ortadan kalktı. Üçüncü olarak da kredi geri çağırma gibi hadiselerin önüne geçildi. Dolayısıyla bakanlık aldığı kararla, finans sektörüne, reel sektörün yanında olduğunu gösterdi. Ekonomi yönetimimiz son derece proaktif önlemlerle piyasalara güç verdi. Sıkıntılar henüz ortaya çıkmadan alınan bu önlemler son derece yerindedir ve iş dünyasının acil sorunlarına somut bir çözüm getirmektedir.”