Bakanlık Türk Telekom'daki OTAŞ hisselerinin bankalara devrine izin verdi

İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin (OTAŞ) Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hissenin bankaların ortak olduğu özel amaçlı şirkete (SPV) devrine izin verdi.
Türk Telekom'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Şirketimize iletilen resmi bildirime göre, Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin (OTAŞ), şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de (Türk Telekom) bulunan yüzde 55 oranındaki hisselerinin, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür."
Suriyeli aşiretler hükümete destek için 500 bin dolar bozdurdu
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum
Dolar ne kadar? 29 Ağustos dolar kuru yorumları
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kritik açıklama
Dolar ne kadar? 28 Ağustos 2018 dolar yorumları
Borsa İstanbul'da 'swap pazarı' kuruluyor
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Mahir Ünal: Kur atağı bertaraf edildi
Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler
Okuyucu Yorumları 0 yorum