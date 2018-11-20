Tarım ve Orman Bakanlığınca, pancar alımlarının ve üretimin durduğu iddiaları yalanlanarak, "Pancar tarımının yapıldığı bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de randevu usulüne göre hasat edilen pancarlar, fabrikalar tarafından teslim alınmaktadır." açıklaması yapıldı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, bazı basın yayın organlarında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Yazıbelen köyünde, pancar üretimi yapan çiftçinin yetiştirdiği pancarlar üzerinden "Alımlar durdu, üretim durdu, çiftçi isyanda, fabrikaya teslim edemedi" gibi gerçeği yansıtmayan haberler yer aldığı belirtildi.

Türkiye genelinde pancar tesliminin her yıl hasatla birlikte eylül ayında başlayıp ocak ayına kadar sürdüğü ifade edilen açıklamada, fabrikaların işleme kapasiteleri doğrultusunda randevu usulüne göre de alımların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Böylece, pancarın birden fazla yükleme boşaltmadan kaynaklanan kayıplarının önüne geçilmekte, çiftçilerin sıra bekleyerek zaman kaybetmesi, teslim yerlerinde uzun kamyon ve traktör kuyruklarının oluşması da engellenmektedir. Bu yıl da geçmiş yıllar ile kıyaslandığında pancar tesliminde herhangi bir gecikmenin yaşanması asla söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.