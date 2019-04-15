FİNANS

Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 2 adet arttı

FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 09:02 | Son Güncelleme

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 12 Nisan ile sona eren haftada 2 adet artışla 833 düzeyine yükseldi.

İstanbul, 15 Nisan (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 12 Nisan ile sona eren haftada 2 adet artışla 833 düzeyine yükseldi.
Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi olan Baker Hughes tarafından haftalık bazda açıklanan verilere göre;
- Petrol kulesi geçen yılın aynı dönemine göre 14 adet arttı.
- Petrol sondaj kulesi sayısı Ekim 2014'te bin 609 ile tarihi yüksek düzeyini görmüştü.
- Petrol sondaj kulesi sayısı 2017 yılı Mayıs ayında 316 ile en düşük düzeyini görmüştü.
- Doğal gaz kulesi sayısı 5 adet azalışla 189 adete geriledi.
- ABD'de toplam (petrol ve doğalgaz) sondaj kule sayısı da 3 adet azalışla 1,022 adete düştü.
- Kanada'da petrol sondaj kule sayısı 4 adet düşüşle 18 adete geriledi.
- Kanada'da doğalgaz sondaj kule sayısı 2 adet artışla 48 adete yükseledi.
- Kanada'da toplam sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 66 adete geriledi.
- Kanada'da petrol kule sayısı yıllık bazda 36 adet azaldı.
- Kuzey Amerika'da toplam kule sayısı 12 adet artışla 1,039 adete çıktı.
- Kuzey Amerika'da toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 67 adet arttı.

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