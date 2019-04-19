Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 8 adet azaldı

İstanbul, 19 Nisan (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 18 Nisan ile sona eren haftada 8 adet düşüşle 825 düzeyine indi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi olan Baker Hughes tarafından haftalık bazda açıklanan verilere göre;

- Petrol kulesi geçen yılın aynı dönemine göre 5 adet arttı.

- Petrol sondaj kulesi sayısı Ekim 2014'te bin 609 ile tarihi yüksek düzeyini görmüştü.

- Petrol sondaj kulesi sayısı 2017 yılı Mayıs ayında 316 ile en düşük düzeyini görmüştü.

- Doğal gaz kulesi sayısı 2 adet azalışla 187 adete geriledi.

- ABD'de toplam (petrol ve doğalgaz) sondaj kule sayısı da 10 adet azalışla 1,012 adete düştü.

- Kanada'da petrol sondaj kule sayısı 1 adet artışla 19 adete yükseldi.

- Kanada'da doğalgaz sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 47 adete geriledi.

- Kanada'da toplam sondaj kule sayısı değişmeyerek 66 düzeyinde kaldı.

- Kanada'da petrol kule sayısı yıllık bazda 27 adet azaldı.

