Baker Hughes: ABD'de sondaj kule sayısı 4 adet azaldı

İstanbul, 9 Eylül (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 6 Eylül itibarıyla son bir haftada 4 adet azalarak 738 adete geriledi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde ABD'de faaliyetini sürdüren doğal gaz sondaj kule sayısı da 3 adet düşüşle 160 adete geriledi ve toplam doğalgaz ve petrol sondaj kulesi 898 adete indi. Böylece, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 104 adet azaldı.

Buna göre, sondaj kulelerinin 870 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 28 adedi ise açık sularda yer aldı. Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı değişmeyerek 26 olarak gerçekleşti. Kanada'da sondaj kule sayısı 3 adet düşüşle 147 oldu. Kanada'daki kulelerin 102'sinin petrol, 45'inin gaz kulesi olduğu belirtildi. Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 9 adet düşüşle 1,045 adete düştü.

ABD'nin en büyük petrol üretim merkezlerinden olan Teksas'ta kule sayısı 3 adet düşüşle 438'e, en büyük havza olan Ppermian'da da kule sayısı 2 adet düştü ve 427'ye geriledi.

ABD Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) Perşembe günü , ABD'deki ham petrol stoklarının 30 Ağustos'ta sona eren haftada 4.8 milyon varil azalarak 423 varile gerilediğini açıkladı.

ABD ham petrol rafinerisi girdileri, bir önceki haftaya göre günlük 27 bin varil düşüşle günde ortalama 17.4 milyon varile geriledi. Benzin üretimi önceki haftaya göre ortalama 10.3 milyon varile gerilerken rafineriler kapasitelerinin yüzde 94.8'ini oluşturdu.

ABD'de ham petrol ithalatı, bir önceki haftaya göre günlük 976 bin varil artarak günde ortalama 6.9 milyon varil oldu. Toplam ticari petrol stokları 4.9 milyon varil düştü.

