Baker Hughes : ABD'de sondaj kule sayısı dört adet arttı

İstanbul, 22 Ekim (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı geçen hafta dört adet artışla 1,067'ye yükseldi.
Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes haftalık verilerine göre;
- Petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 154 adet arttı.
- Sondaj kulelerinin 1,044 adedi karada, üç adedi iç sularda, 20 adedi ise açık sularda yer aldı.
- Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı üç adet düşüşle 19'a geriledi.
- Kanada'da sondaj kule sayısı dört adet düşüşle 191'e düştü.
- Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı değişmeyerek 1,258'de kaldı.
- ABD'de petrol kule sayısı dört adet artışla 873'e yükseldi.
- Petrol sondaj kulesi sayısı 2017 yılı Mayıs ayında 316 ile tarihi düşük seviyesini görmüştü.
- ABD'de doğal gaz kulesi sayısı bir adet artışla 194'e çıktı.
- Petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı bir adet düşüşle sıfır oldu.
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