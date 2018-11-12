Baker Hughes Raporu: ABD'de sondaj kule sayısı 14 adet arttı

İstanbul, 12 Kasım (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 9 Kasım'da biten haftada 14 adet artışla 1,081 düzeyine yükseldi.
Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes'un tarafından haftalık olarak açıkladığı sondaj kule sayılarına ilişkin verilerine göre;
- Petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 174 adet arttı.
- Sondaj kulelerinin 1,057 adedi karada, üç adedi iç sularda, 21 adedi ise açık sularda yer aldı.
- Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı üç adet artışla 21'e çıktı.
- Kanada'da sondaj kule sayısı iki adet düşüşle 196'ya geriledi.
- Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 12 adet artışla 1,277'ye çıktı.
- ABD'de petrol kule sayısı 12 adet artışla 886 adede yükseldi.
- Petrol sondaj kulesi sayısı 2017 yılı Mayıs ayında 316 ile tarihi düşük düzeyini görmüştü.
- ABD'de doğal gaz kulesi sayısı iki adet artışla 195 düzeyine yükseldi.
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