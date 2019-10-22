FİNANS

BAKKA'dan sanayi projelerine 20 milyon liralık destek

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 11:08 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında proje teklif çağrısına çıktı - Toplam bütçesi 20 milyon lira olan program kapsamında, Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki endüstriyel alanların altyapılarının iyileştirilmesi ve sanayi sektöründe uzmanlaşmış, yeni teknolojilerle ortaya çıkan beceri ihtiyaçlarını karşılayacak iş gücünün teminine yönelik projelere 500 bin lira ile 2,5 milyon lira arasında destek verilecek

DİLARA ZENGİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında proje teklif çağrısında bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da iş ve yatırım ortamının geliştirilmesini amaçlayan BAKKA, gelecek yıl için Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı'nı açıkladı.

Toplam bütçesi 20 milyon lira olarak belirlenen program çerçevesinde proje teklif çağrısı yapıldı.

Bu kapsamda, Batı Karadeniz Bölgesi'nde kurulu veya kurulması planlanan endüstriyel alanlarda gerekli altyapı iyileştirmeleri, endüstriyel kirlilik ve atık bertarafı odağında temiz ve yaşanabilir çevreye yönelik projeler ile sanayi sektöründe uzmanlaşmış ve yeni teknolojilerle ortaya çıkan beceri ihtiyaçlarını karşılayacak iş gücünün teminine yönelik projeler, 12-18 ay süreyle, yüzde 25-75 oranında ve 500 bin lira ile 2,5 milyon lira arasında desteklenecek.

- Bartın turizmine özel çağrı

Ajans, Bartın'ın rekabetçi sektörlerinden turizm alanındaki projelere yönelik Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı'nı da duyurdu.

Söz konusu programa 5 milyon liralık bütçe ayrılırken, doğa ve kültür turizmiyle alternatif turizm faaliyetlerinin önceliklendirildiği program kapsamında turizm odağındaki altyapı projelerine 12-18 ay süreyle, yüzde 25-75 oranında 250 bin lira destek verilecek.

Program kapsamında geliştirilen projelerin Filyos Endüstri Bölgesi'nin faaliyete geçmesiyle bölgede yaşanması öngörülen nüfus hareketliliği ve sosyal yaşamın canlılığını desteklemesi ve bölgenin cazibesini artırması amaçlanıyor.

BAKKA tarafından ilan edilen proje teklif çağrılarına başvuracaklar için 90 gün hazırlık ve başvuru süresi verilirken, programlara Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden 13 Ocak 2020 saat 23.59'a kadar başvuru yapılabilecek.

Öte yandan çağrı dönemi boyunca bölgede çeşitli merkezlerde bilgilendirme ve eğitim toplantılarıyla Proje Akademisi adı altında uygulamalı proje döngüsü yönetimi eğitimleri düzenlenerek, paydaşların proje yazım ve yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi planlanıyor.

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