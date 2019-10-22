BAKKA'dan sanayi projelerine 20 milyon liralık destek

DİLARA ZENGİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında proje teklif çağrısında bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da iş ve yatırım ortamının geliştirilmesini amaçlayan BAKKA, gelecek yıl için Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı'nı açıkladı.

Toplam bütçesi 20 milyon lira olarak belirlenen program çerçevesinde proje teklif çağrısı yapıldı.

Bu kapsamda, Batı Karadeniz Bölgesi'nde kurulu veya kurulması planlanan endüstriyel alanlarda gerekli altyapı iyileştirmeleri, endüstriyel kirlilik ve atık bertarafı odağında temiz ve yaşanabilir çevreye yönelik projeler ile sanayi sektöründe uzmanlaşmış ve yeni teknolojilerle ortaya çıkan beceri ihtiyaçlarını karşılayacak iş gücünün teminine yönelik projeler, 12-18 ay süreyle, yüzde 25-75 oranında ve 500 bin lira ile 2,5 milyon lira arasında desteklenecek.

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