"Bakkalların en önemli sorunlarından biri AVM'ler"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "415 esnaf meslek kolu içinde değişen ve artan rekabet ortamında derdi günden güne büyüyen meslek kolu bakkallıktır. En önemli sorunlarından biri AVM ve zincir marketlerle yapılan mücadeledir." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, bakkalların sorunlarına değinerek, Bakkallar ve Bayiiler Federasyonu başkanı olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Bakkal esnafının tüm sorunlarını her mecrada dile getirdiğine işaret eden Palandöken, "415 esnaf meslek kolu içinde değişen ve artan rekabet ortamında derdi günden güne büyüyen meslek kolu bakkallıktır. En önemli sorunlarından biri AVM ve zincir marketlerle yapılan mücadeledir." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, esnafın alkol ve sigara satışında yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, "Tekel bayisi esnafı saat 22.00'den sonra satış yapamazken AVM ve marketler kapanana kadar satışa devam etmektedir." görüşünü aktardı.

