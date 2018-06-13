Baklava üreticilerini bayram telaşı sardı

GAZİANTEP (AA) - Ramazan Bayramı'nda misafirlerine Antep baklavası ikram etmek isteyen tüketiciler, Gaziantep'teki üretim tesislerinde yoğunluğa neden oldu.

Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan "Antep baklavası"nın üretildiği tesislerde bayram için hazırlıklar sürüyor. Bin bir emekle üretilen baklavanın siparişlerine yetişmek isteyen ustalar, çalışma sürelerini 12 saate çıkarırken, işletmelerin de personel sayısını yüzde 50'ye yakın artırdı.

Daha önceki bayramlarda olduğu gibi bölgenin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına baklava gönderen işletmeler, bu bayram yoğun talep görüyor. Antep fıstığı fiyatlarının artması nedeniyle yaşanan tartışmalara rağmen ustalar, Antep baklavasına geçen yıllara göre daha fazla talep olduğunu bildirdi.

Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, AA muhabirine, ramazanın son günlerinde yoğun talep aldıklarını vurguladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da baklava için gelen siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını anlatan Aktaş, "Çok şükür Antep baklavası her geçen gün daha fazla tanınıp, biliniyor. Damaklarda bizim ürünlerimiz farklı bir yer edinmiş durumda. Bu nedenle talep hızla artıyor." dedi.