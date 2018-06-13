FİNANS

Baklava üreticilerini bayram telaşı sardı

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 12:56 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı Gaziantep'teki baklava üretim tesislerinde yoğunluğa neden oldu - Mesai saatlerini ve personel sayısını iki katına çıkaran ve günde 50 tona yakın baklava üreten Gaziantepli baklavacılar, Antep fıstığı fiyatındaki artışla ilgili tartışmalara rağmen talebin önceki yıllardan daha fazla olduğunu dile getirdi

GAZİANTEP (AA) - Ramazan Bayramı'nda misafirlerine Antep baklavası ikram etmek isteyen tüketiciler, Gaziantep'teki üretim tesislerinde yoğunluğa neden oldu.

Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan "Antep baklavası"nın üretildiği tesislerde bayram için hazırlıklar sürüyor. Bin bir emekle üretilen baklavanın siparişlerine yetişmek isteyen ustalar, çalışma sürelerini 12 saate çıkarırken, işletmelerin de personel sayısını yüzde 50'ye yakın artırdı.

Daha önceki bayramlarda olduğu gibi bölgenin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına baklava gönderen işletmeler, bu bayram yoğun talep görüyor. Antep fıstığı fiyatlarının artması nedeniyle yaşanan tartışmalara rağmen ustalar, Antep baklavasına geçen yıllara göre daha fazla talep olduğunu bildirdi.

Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, AA muhabirine, ramazanın son günlerinde yoğun talep aldıklarını vurguladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da baklava için gelen siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını anlatan Aktaş, "Çok şükür Antep baklavası her geçen gün daha fazla tanınıp, biliniyor. Damaklarda bizim ürünlerimiz farklı bir yer edinmiş durumda. Bu nedenle talep hızla artıyor." dedi.

- Fazladan personel çalıştırıyorlar

Talepleri karşılayabilmek adına kapasitelerinin son noktasına kadar çalıştıklarını vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:

"Şu anda mesai saatlerimizi neredeyse ikiye katladık. Ekstra eleman alımı yaptık. Daha önce baklavacılık yapmış arkadaşlarımızı bayram nedeniyle bünyemize kattık. Bu şekilde talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Şu an sadece biz değil, tüm imalathaneler yoğun şekilde çalışıyor. Tahminen şu ara Gaziantep'te günlük 50 tona yakın baklava üretimi yapılıyordur. Yapılan baklavaları da kargo vasıtasıyla Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Normalde de zaten Gaziantep'te 15-20 ton arasında baklava üretimimiz gerçekleşiyor."

Baklava kargoculuğu yapan Faruk Yıldız ise Gaziantep'in eşsiz lezzetini Türkiye'nin her yerine ulaştırabildiklerini dile getirdi.

Bu yıl Kars'tan İstanbul'a güneyden kuzeye kadar her yere gönderim yaptıklarını aktaran Yıldız, "Daha önce de talep vardı ama bu sene işler daha yoğun." diye konuştu.

PARTNER‘Çukur’a görkemli gala‘Çukur’a görkemli gala
TZOB, Ramazan ayının ikinci yarısındaki fiyatları açıkladıTZOB, Ramazan ayının ikinci yarısındaki fiyatları açıkladı
Niğde'deki dev bahçeden 20 bin ton elma toplanıyorNiğde'deki dev bahçeden 20 bin ton elma toplanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Baklava bayram gastronomi Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

Binali Yıldırım şeker pancarı alım fiyatını açıkladı

Binali Yıldırım şeker pancarı alım fiyatını açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TZOB, Ramazan ayının ikinci yarısındaki fiyatları açıkladı

TZOB, Ramazan ayının ikinci yarısındaki fiyatları açıkladı

Niğde'deki dev bahçeden 20 bin ton elma toplanıyor

Niğde'deki dev bahçeden 20 bin ton elma toplanıyor

Nisan ayında toplam cirolar yıllık yüzde 25.2 arttı

Nisan ayında toplam cirolar yıllık yüzde 25.2 arttı

Tatlıcılardan markette, fırında tatlı satılmasına tepki

Tatlıcılardan markette, fırında tatlı satılmasına tepki

TAV İcra Kurulu Başkanı Şener: Üçüncü Havalimanı 29 Ekim'de açılacak

TAV İcra Kurulu Başkanı Şener: Üçüncü Havalimanı 29 Ekim'de açılacak

Sanayi üretimi Nisan’da aylık yüzde 0.9, yıllık yüzde 6.2 arttı

Sanayi üretimi Nisan’da aylık yüzde 0.9, yıllık yüzde 6.2 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.