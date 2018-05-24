Baklavacılar ve fıstıkçılar GTO'da buluştu

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, son günlerde kamuoyunda Antep fıstığının fiyatlarının aşırı şekilde artarak 210-220 TL arasında olduğuna ilişkin bilgilerin spekülasyon amacıyla yayıldığı ve bilgi kirliliği yaratılmaya çalışıldığı ifade edilerek, fıstıkta bu yıl rekoltenin 250 - 300 bin ton arasında olmasının beklendiği belirtildi.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GTO Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu'nun başkanlığında gerçekleşen toplantıya Antep Fıstığı ve Kuruyemiş meslek komitesinden Mehmet Kavsara, meclis üyesi Müslüm Yıldırım, meslek komite üyeleri Ömer Çetinkaya, Bilal Bilen, İbrahim Ongun ve Unlu Mamuller- Baklava- Un-Bulgur- Bakliyat Meslek komitesi meclis üyeleri İbrahim Aksu ve Mehmet Çiftçi'nin yanı sıra sektör temsilcilerinden Murat Güllü, Osman Güneş, Ertuğrul Bozhüyük ve Erdem Alpdoğan katıldı.

GAZİANTEP (AA) - Son günlerde Antep fıstığına yönelik aşırı fiyat artışlarının kamuoyunda gündeme gelmesi üzerine, Antep fıstığı ve baklava sektörünün temsilcileri Gaziantep Ticaret Odası'nda bir araya gelerek, fiyat artışı ve iki sektörün sorunlarını değerlendirdi.

GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, Antep fıstığında üretimde yıldan yıla büyük farklılıklar görüldüğünü, üretimin fazla olduğu yıllarda ürün arzının artmasının fiyatları düşürdüğünü, arzın az olduğu yıllarda ise fiyatların yükseldiğini anımsattı.

Antep fıstığının baklava, tatlı ve çikolata sektörünün çok önemli bir girdisi ve aynı zamanda adı Gaziantep ile özdeşleşmiş geleneksel bir ürün olduğunu ifade eden Acıoğlu, Antep fıstığı ve baklava sektörünün birbirini bütünleyen sektörler olduğunu belirtti.

Acıoğlu, fıstığın baklava, tatlı ve çikolata sektörünün çok önemli bir girdisi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Antep fıstığı ve baklava bizim kültürümüzün önemli iki motifi, aynı zamanda coğrafi işaretli kültürel mirası. Son günlerde fıstık fiyatının aşırı arttığı ile ilgili yapılan spekülasyon ve manipülasyonlarla yapay bir kriz oluşturuluyor. Birlikte hareket ederek şehrimize ve her iki sektöre zarar verilmesini önleyeceğiz. Sadece Gaziantep'in değil, Türkiye'nin değeri olarak Antep fıstığına ve baklavaya hepimiz sahip çıkmalıyız. İki sektörün temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda, Gaziantep için önemli bir katma değer olan Antep fıstığı ve baklava sektörünün sorunlarını çözmek için bir olup ortak hareket edilmesi yönünde karar alındı."

