FİNANS

Baklavanın vazgeçilmesi "boz iç Antep fıstığı" tescillenecek

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 12:09 | Son Güncelleme

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: - "Baklava ve dondurma sektörünün vazgeçilmezi boz iç Antep fıstığını coğrafi işaret tescil belgesiyle taçlandıracağız"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), dünyaca ünlü Gaziantep baklavasının vazgeçilmezi olan "boz iç Antep fıstığına" coğrafi işaret tescil belgesi almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvuruda bulundu.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı yazılı açılamada, Gaziantep’in yöresel ürünlerini korumak, marka değerleri ve bilinirliklerine katkı sağlamak amacıyla sürdürdükleri coğrafi işaret tescil çalışmalarına bir yenisini daha eklediklerini belirterek, tatlı ve dondurma sektörünün vazgeçilmezi boz iç Antep fıstığı için TÜRKPATENT'e tescil başvurusunda bulunduklarını bildirdi.

Boz iç Antep fıstığının, hasattan yaklaşık bir ay önce tam olgunlaşmamış halde toplanıp, kabuğundan ayrıştırıldıktan sonra elde edilen özel bir ürün olduğuna işaret eden Akıncı, tadının yanı sıra aromasının çok yoğun olmasından dolayı boz iç Antep fıstığının özellikle baklava, katmer ve dondurma imalatında tercih edildiğine dikkati çekti.

Akıncı, Antep fıstığının en lezzetli hali olarak kabul gören bu ürünün, kırmızı kabuklu Antep fıstığına göre daha yeşil bir renk tonuna sahip olmasından dolayı bölge halkı tarafından "yeşil altın" olarak da nitelendirildiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Baklava ve dondurma sektörünün vazgeçilmezi boz iç Antep fıstığını coğrafi işaret tescil belgesiyle taçlandıracağız. Meşhur Gaziantep baklavasının hazırlanışında ana ürün olarak ön plana çıkan boz iç fıstığı, Antep baklavasını diğer baklavalardan ayırt eden en önemli unsurların başında gelmekte. Baklava ustalarımızın üretim aşamasında kullandığı, lezzeti, rengi ve rayihasıyla gıda sektörünün baş tacı ettiği böylesi özel bir ürünü Gaziantep’in tescilli ürünleri arasına katmak için TÜRKPATENT'e gerekli başvurularımızı yaptık. Ürünle ilgili ayırt edici tüm özellikler uzman ekiplerimiz tarafından tespit edilerek rapor haline getirildi. Başvurumuzun önümüzdeki aylarda olumlu bir şekilde sonuçlanmasını ümit ediyoruz. Antep fıstığından sonra boz iç fıstığında coğrafi işaret tescil belgesi alması bu ürünümüze ayrı bir katma değer sağlayacak."

Akıncı, bugüne kadar "Antep tırnaklı pidesi, Antep lahmacunu, Antep fıstık ezmesi, Antep firiği, Antep bulguru, Antep köy kahkesi, Antep peyniri ve Antep muskası"nı Gaziantep adına tescillettiklerini dile getirerek, "Antep kuruluk patlıcanı, Antep pekmezi, Antep meyan şerbeti, Gaziantep Oğuzeli narı, Antep Haylan kabağı ve kurusu, Antep karası üzümü, Antep dolmalık biber kurusu, Antep kurabiyesi, Antep biber salçası, İslahiye biberi" için de daha önce TÜRKPATENT'e başvuruda bulunduklarını anımsattı.

PARTNERBunu biliyor musunuz? Hilalin iki ucunu hayali bir çizgiyle... Bunu biliyor musunuz? Hilalin iki ucunu hayali bir çizgiyle...
CarrefourSA hipermarketlerinde‘outlet’ dönemini başlatıyorCarrefourSA hipermarketlerinde‘outlet’ dönemini başlatıyor
BTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektirBTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antep fıstığı boz iç Antep fıstığı Gaziantep Gaziantep Ticaret Borsası (GTB)

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Emekliye çifte zam hesapta

Emekliye çifte zam hesapta

Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek

Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek

Benzin’e 12 kuruş zam geldi: ÖTV'den indirim yapılacak mı?

Benzin’e 12 kuruş zam geldi: ÖTV'den indirim yapılacak mı?

Para ile vatandaş olunabilecek ülkeler! İşte detaylar...

Para ile vatandaş olunabilecek ülkeler! İşte detaylar...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Turizmde ne Ruslar ne Almanlar, ilk sırada Türkler

Turizmde ne Ruslar ne Almanlar, ilk sırada Türkler

Dalbastı kirazında 2,5 milyon liralık ihracat 

Dalbastı kirazında 2,5 milyon liralık ihracat 

Samsun'da 'yazlık' patates hasadı

Samsun'da 'yazlık' patates hasadı

CarrefourSA hipermarketlerinde‘outlet’ dönemini başlatıyor

CarrefourSA hipermarketlerinde‘outlet’ dönemini başlatıyor

BTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektir

BTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektir

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu (2)

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.