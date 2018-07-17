GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), dünyaca ünlü Gaziantep baklavasının vazgeçilmezi olan "boz iç Antep fıstığına" coğrafi işaret tescil belgesi almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvuruda bulundu.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı yazılı açılamada, Gaziantep’in yöresel ürünlerini korumak, marka değerleri ve bilinirliklerine katkı sağlamak amacıyla sürdürdükleri coğrafi işaret tescil çalışmalarına bir yenisini daha eklediklerini belirterek, tatlı ve dondurma sektörünün vazgeçilmezi boz iç Antep fıstığı için TÜRKPATENT'e tescil başvurusunda bulunduklarını bildirdi.

Boz iç Antep fıstığının, hasattan yaklaşık bir ay önce tam olgunlaşmamış halde toplanıp, kabuğundan ayrıştırıldıktan sonra elde edilen özel bir ürün olduğuna işaret eden Akıncı, tadının yanı sıra aromasının çok yoğun olmasından dolayı boz iç Antep fıstığının özellikle baklava, katmer ve dondurma imalatında tercih edildiğine dikkati çekti.

Akıncı, Antep fıstığının en lezzetli hali olarak kabul gören bu ürünün, kırmızı kabuklu Antep fıstığına göre daha yeşil bir renk tonuna sahip olmasından dolayı bölge halkı tarafından "yeşil altın" olarak da nitelendirildiğine değinerek, şunları kaydetti: