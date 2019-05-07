Bakü-Tiflis-Kars demir yolu güzergahında yeni fırsat

Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının yapımının devam ettiğini belirten Uygun, yapımı planlanan Sivas-Erzincan ve Erzincan-Erzurum-Kars ile Halkalı-Kapıkule hızlı demir yolu projelerinin Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattına entegre edileceğini, böylece Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya ve Orta Asya ülkelerinin ekonomisine ve sosyal hayatına katkı sağlanacağını bildirdi.

Uygun, bu çalışmalar tamamlandığında, Kars'tan başlayıp Edirne'ye kadar uzanan yüksek hızlı ve hızlı demir yolu ile Türkiye'nin, Avrupa'dan Orta Doğu, Orta Asya, Rusya ve Çin'e kadar yapılacak taşımalar için önemli bir demir yolu koridoru haline geleceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kardeş ülke Azerbaycan ve dostumuz Rusya ile son yıllarda ticaret hacminin arttığı görülmektedir. Bugün itibarıyla Rusya ile Türkiye arasında 20 milyon tonu aşan taşıma gerçekleştirilmekte ve çok daha fazla artış potansiyeli bulunmaktadır. 3 dost ülkenin demir yolu idareleri olarak, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattını daha aktif hale getirerek Rusya üzerinden 6 milyon tona varan taşımanın yapılması hedeflenmektedir. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ürettiği ürünlerin Rusya ve Orta Asya pazarlarına daha hızlı, güvenli ve ekonomik bir şekilde erişiminin sağlanması da bu hattın olumlu katkılarından birisidir. Bu amaçlar doğrultusunda taraflar, Türkiye hudutları içinde Ahılkelek (Gürcistan)-Kars (Türkiye) hattının 76 kilometre uzunluğundaki kesiminin 1520 milimetre ekartmanlı kullanıma uygun hale getirilmesi ve Kars'ta terminal ve lojistik merkezi inşaat projesini uygulama olasılığını değerlendirecekler."