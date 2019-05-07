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Bakü-Tiflis-Kars demir yolu güzergahında yeni fırsat

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 10:54 | Son Güncelleme

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun: - "Türkiye, Rusya ve Azerbaycan arasında yapılan mutabakat, Bakü-Tiflis-Kars güzergahında düzenli demir yolu taşımalarının sağlanmasını, ekonomik açıdan gerekçelendirilmiş tarifelerin belirlenmesini ve yeni yüklerin kazandırılmasını öngörüyor" - Rusya Demiryolları AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Oleg Belozerov: - "Bakü-Tiflis-Kars koridorunun gelişimi, düzenli konteyner hattının organizasyonu ve Türkiye'nin Avrasya ulaşım koridorları sistemine dahil olması için ön koşulları sağlayacak"

MERVE ÖZLEM ÇAKIR/ENES DURAN - TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu güzergahında iş birliği için Türkiye, Rusya ve Azerbaycan arasında imzalanan mutabakatının, bu güzergahta düzenli demir yolu taşımalarının sağlanmasını, ekonomik açıdan gerekçelendirilmiş tarifelerin belirlenmesini ve yeni yüklerin kazandırılmasını amaçladığını bildirdi.

Türkiye, Rusya ve Azerbaycan demir yolu kurumları arasında Bakü-Tiflis-Kars demir yolu güzergahında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı dün Ankara'da TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Rusya Demiryolları AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Oleg Belozerov ve Azerbaycan Demiryolları AŞ Başkanı Cavid Gurbanov tarafından imzalandı.

Uygun, AA muhabirine, söz konusu mutabakatın Bakü-Tiflis-Kars güzergahında düzenli demir yolu taşımalarının sağlanmasını, ekonomik açıdan gerekçelendirilmiş tarifelerin belirlenmesini ve yeni yüklerin kazandırılmasını öngördüğünü söyledi.

Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının yapımının devam ettiğini belirten Uygun, yapımı planlanan Sivas-Erzincan ve Erzincan-Erzurum-Kars ile Halkalı-Kapıkule hızlı demir yolu projelerinin Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattına entegre edileceğini, böylece Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya ve Orta Asya ülkelerinin ekonomisine ve sosyal hayatına katkı sağlanacağını bildirdi.

Uygun, bu çalışmalar tamamlandığında, Kars'tan başlayıp Edirne'ye kadar uzanan yüksek hızlı ve hızlı demir yolu ile Türkiye'nin, Avrupa'dan Orta Doğu, Orta Asya, Rusya ve Çin'e kadar yapılacak taşımalar için önemli bir demir yolu koridoru haline geleceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kardeş ülke Azerbaycan ve dostumuz Rusya ile son yıllarda ticaret hacminin arttığı görülmektedir. Bugün itibarıyla Rusya ile Türkiye arasında 20 milyon tonu aşan taşıma gerçekleştirilmekte ve çok daha fazla artış potansiyeli bulunmaktadır. 3 dost ülkenin demir yolu idareleri olarak, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattını daha aktif hale getirerek Rusya üzerinden 6 milyon tona varan taşımanın yapılması hedeflenmektedir. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ürettiği ürünlerin Rusya ve Orta Asya pazarlarına daha hızlı, güvenli ve ekonomik bir şekilde erişiminin sağlanması da bu hattın olumlu katkılarından birisidir. Bu amaçlar doğrultusunda taraflar, Türkiye hudutları içinde Ahılkelek (Gürcistan)-Kars (Türkiye) hattının 76 kilometre uzunluğundaki kesiminin 1520 milimetre ekartmanlı kullanıma uygun hale getirilmesi ve Kars'ta terminal ve lojistik merkezi inşaat projesini uygulama olasılığını değerlendirecekler."

- "Uluslararası lojistikte yeni olanaklar oluşacak"

Rusya Demiryolları AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Belozerov da imzalanan mutabakat zaptının, bir bölümü Azerbaycan tarafından inşa edilen Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında taşımaların geliştirilmesine yeşil ışık yakacağını, bunun da Türkiye'nin eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ülkelerinin yanı sıra birbirleriyle iletişim halinde olan Finlandiya, Bulgaristan ve İran'ın birleşik demir yolu teknolojik alanına bağlandığı anlamına geldiğini anlattı.

Belozerov, bugün itibarıyla Rusya ve Türkiye arasında doğrudan hatlarla 6 milyon ton yük ve demir yolları dahil, çeşitli taşımacılık araçlarıyla yıllık 20 milyon ton yükün taşındığına işaret ederek, "Bakü-Tiflis-Kars koridorunun gelişimi, düzenli konteyner hattının organizasyonu ve Türkiye'nin Avrasya ulaşım koridorları sistemine dahil olması için ön koşulları sağlayacak. Bu hattan yeni yükler taşınacak ve uluslararası lojistiğin geliştirilmesi için yeni olanaklar meydana gelecek." dedi.

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Bakü-tiflis-kars demir yolu mutabakat zaptı Rusya Demiryolları AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ole

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