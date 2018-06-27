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"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattıyla Çin'i Maraş'a bağlamış olduk"

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 01:27 | Son Güncelleme

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt: - "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'yla biz Kazakistan'ı, Türkmenistan'ı Özbekistan ve Çin'i Mersin'e, İskenderun'a, Gaziantep'e, ülkemizin batısına ve aynı şekilde Maraş'a bağlamış olduk"

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'yla biz Kazakistan'ı, Türkmenistan'ı Özbekistan ve Çin'i Mersin'e, İskenderun'a, Gaziantep'e, ülkemizin batısına ve aynı şekilde Maraş'a bağlamış olduk." dedi.

Kurt, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının (KMTSO) 3. Olağan Meclis Toplantısı'nda, kentin demiryolu taşımacılığında eski günlerine dönmesi için büyük bir hamle başlatıldığını söyledi.

Ankara'dan Konya'ya gelen yüksek hızlı tren projesinin devamında Konya, Karaman, Uluşkışla, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'a kadar uzanan hızlı tren ve lojistik hattının en önemli demiryolu alt yapısı olarak ortaya çıktığını dile getiren Kurt, şunları belirtti:

"Konya-Karaman hattını tamamladık. Karaman- Ulukışla hattımızın inşaatı devam ediyor. Mersin-Adana hattımızı dörde çıkartıyoruz. Adana-Toprakkale inşaatı kısmen devam ediyor. Bu koridor üzerindeki en büyük sanat yapılarından olan Bahçe-Nurdağı üzerindeki 10 kilometrelik tünel inşaatımız devam ediyor. Nurdağ'dan Gaziantep'e alt yapı yatırımları devam ediyor."

Kurt, Türkoğlu Lojistik Merkezi'nin taşımacılıktaki en önemli ayaklardan biri olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş'ta üretilen ürünlerin ağırlık olarak Avrupa'ya gitmesi, hammadde temininde Orta Asya cumhuriyetlerini kullanıyor olması bakımından Bakü'de açılışı yapılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın önemine dikkati çeken Kurt, şunları kaydetti:

"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'yla biz Kazakistan'ı, Türkmenistan'ı Özbekistan ve Çin'i demiryolu hattıyla Mersin'e, İskenderun'a, Gaziantep'e, ülkemizin batısına ve aynı şekilde Maraş'a bağlamış olduk. Açılış tarihiden bugüne kadar 4 bin 500 kilometrelik destinasyonlardan 50 bin ton sanayicimizin, ihracatçımızın kullanmış olduğu yükleri demiryoluyla taşımayı başardık."

Kahramaraş'taki lojistik merkezin Türkiye'deki ve dünyadaki uygulamalar içerisinde hatırı sayılır bir yerde olduğunu dile getiren Kurt, burasının, 800 dönüm alan üzerine kurulmuş her türlü yük konsolidasyonuna uygun bir tesis olduğunu, buraya 100 milyon liranın üzerinde para harcandığını kaydetti.

Türkoğlu Lojistik Merkezi'ni hareketlendirme anlamında Türkoğlu-Mersin arasında her gün mekik tren yapmayı düşündüklerini ifade eden Kurt, Kayseri-Mersin arasında bu şekilde çalıştıklarını, 6 konteynerlerinin bulunduğunu belirterek, "Orada bütün sanayi kuruluşlarının konteyner trafiğinin yaklaşık yüzde 70'ini bu trenlerimizle başarmış durumdayız. Aynı modeli inşallah Kahramanmaraş'ta da yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

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Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı kahramanmaraş TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Veysi Kurt

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