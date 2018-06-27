"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattıyla Çin'i Maraş'a bağlamış olduk"

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'yla biz Kazakistan'ı, Türkmenistan'ı Özbekistan ve Çin'i Mersin'e, İskenderun'a, Gaziantep'e, ülkemizin batısına ve aynı şekilde Maraş'a bağlamış olduk." dedi.

Kurt, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının (KMTSO) 3. Olağan Meclis Toplantısı'nda, kentin demiryolu taşımacılığında eski günlerine dönmesi için büyük bir hamle başlatıldığını söyledi.

Ankara'dan Konya'ya gelen yüksek hızlı tren projesinin devamında Konya, Karaman, Uluşkışla, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'a kadar uzanan hızlı tren ve lojistik hattının en önemli demiryolu alt yapısı olarak ortaya çıktığını dile getiren Kurt, şunları belirtti:

"Konya-Karaman hattını tamamladık. Karaman- Ulukışla hattımızın inşaatı devam ediyor. Mersin-Adana hattımızı dörde çıkartıyoruz. Adana-Toprakkale inşaatı kısmen devam ediyor. Bu koridor üzerindeki en büyük sanat yapılarından olan Bahçe-Nurdağı üzerindeki 10 kilometrelik tünel inşaatımız devam ediyor. Nurdağ'dan Gaziantep'e alt yapı yatırımları devam ediyor."