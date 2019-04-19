FİNANS

Bal ihracatından 6,3 milyon dolar gelir

FİNANS HABERLERİ  | 19.04.2019 11:16 | Son Güncelleme

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 30 ülkeye 6,3 milyon dolar karşılığında bin 544 ton bal ihraç edildi - Almanya, ABD, Suudi Arabistan, Belçika ve Avusturya en fazla bal ihraç edilen ülkeler oldu

MELTEM YILMAZ - Türk balı, yılın ocak-mart döneminde Almanya, ABD, Suudi Arabistan, Belçika ve Avusturya başta olmak üzere 30 ülkede ağızları tatlandırdı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın ilk çeyreğinde 30 ülkeye bin 544 ton bal satılarak 6 milyon 321 bin 690 dolar gelir elde edildi.

Bal ihracatında Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya'ya bu dönemde 1 milyon 707 bin 994 dolar karşılığı 459 ton bal satıldı. ABD, 1 milyon 212 bin 437 dolarla ikinci, Suudi Arabistan 996 bin 27 dolarla üçüncü, Belçika 453 bin 481 dolarla dördüncü ve Avusturya 320 bin 414 dolarlık ihracatla beşinci sırada yer aldı.

- "En fazla artış Azerbaycan-Nahçıvan'a"

Bu dönemde geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan İsveç, Çin, Bosna Hersek, Bulgaristan, Libya, Malezya, Moğolistan, Somali ve Fas'a da bal satıldı.

Bal ihracatının en çok arttığı ülkeler ise Azerbaycan-Nahçıvan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

- Markalı ürün ihracatı artırdı

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Saffet Kalyoncu, Türkiye'nin zengin bitki ve flora çeşitliliğinin ekonomiye katkısının her geçen gün arttığını, bal ihracatının da bu kapsamda ön plana çıktığını ifade etti.

Türk balının son yıllarda markalı ürün olarak ihraç edilmesinin de dış satımı artırdığını dile getiren Kalyoncu, "İhracat yapılan ülke sayımız da ihracatımız da ilerliyor. Katma değerli ve marka bilinirliği ön planda olan ürün oluşturulduğu takdirde daha da üst noktalara ulaşacağız. Yıl sonuna kadar ihracatta daha iyi seviyelere geleceğimize inanıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bal ihracatı DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu Trabzon

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