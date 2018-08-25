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Bal ormanı sayısı 424'e ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 25.08.2018 19:33 | Son Güncelleme

Orman Genel Müdürlüğünce uygulanan "Bal Ormanları Eylem Planı"ile üretime verilen destek kapsamında Türkiye'nin bal ormanı tesisi 424'e çıktı - Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli: - "2018-2019 yıllarında toplam 108 bal ormanı daha kuracağız"

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) uygulanan "Bal Ormanları Eylem Planı" ile üretime verilen destek kapsamında, Türkiye'nin bal ormanı tesisi 424'e çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğünün 2013 yılında başlattığı ve 2017'de son bulan eylem planının, süresi uzatıldı. 2018-2019 yıllarında da devam edecek plan kapsamında bu yıl 28 bal ormanı kuruldu.

Bal üretim miktarını, kovan başına düşen bal verimini artırmak ve arıcılık sektörünü desteklemek maksadıyla hayata geçirilen Bal Ormanları Projesi ile Türkiye son 10 yılda dünya bal üretiminde 6. sıradan 2. sıraya yükseldi.

- 108 bal ormanı daha kurulacak

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Arıcılık, biyolojik çeşitliliğimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında, sürdürülebilir gıda güvenliği ve aynı zamanda topraklarımızın büyük bir kısmını tehdit eden erozyonun önlenmesi bakımından çok önemli bir faaliyettir. Ülke genelinde bugüne kadar tesis edilen 424 bal ormanı sayısını artırmayı hedefliyoruz. Eylem planı kapsamında 2018-2019 yıllarında toplam 108 bal ormanı daha kuracağız."

Bal ormanlarının kurulmasıyla, verimsiz alanlardan yararlanılacak, ekolojik denge gözetilecek, verimli üst topraklar erozyona karşı korunacak, orman köylüsüne ekonomik açıdan katkı sağlanacak.

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