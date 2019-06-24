Bal üreticileri Kafkas ırkı arılarını tanıttı

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 2 bin 727 bitki çeşitliğiyle Türkiye'nin en zengin bölgesi ve arıcılık için son derece uygun doğa şartlarına sahip olduklarını söyledi.

Vali Doruk, Şavşat ilçesinde faaliyet gösteren Şavşat Kafkas Arısı Bal Üreticileri Derneğince düzenlenen "Kafkas Arısı" tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, Artvin'in arıcılık anlamında özel bir coğrafyaya ve zengin çiçek florasına sahip olduğunu belirtti.

Artvin coğrafyasının yaklaşık yüzde 57'sinin ormanlarla kaplı olduğuna işaret eden Vali Doruk, "2 bin 727 bitki çeşitliğiyle ülkemizin en zengin bölgesiyiz. Arıcılık için son derece uygun doğa şartlarına sahibiz." dedi.

Valilik olarak arıcılıkla geçimini sağlayan üreticilere her türlü teknik ve maddi desteği verdiklerini kaydeden Doruk, il genelinde arıcılığı geliştirmek için başta arı üreticileri olmak üzere kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yoğun çalışma içerisinde bulunduklarını aktardı.

Vali Doruk, Artvin balının marka haline getirilmesi için Valilik olarak büyük gayret sarf ettiklerini de sözlerine ekledi.