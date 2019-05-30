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"Baldan elde ettiğimiz katma değeri artırmamız gerek"

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 22:27 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Baldan elde ettiğimiz katma değeri artırmamız gerek. İyi bal ürettiğinizde, hem iç piyasada hem dış piyasada talep var" - "Kışın sebze meyve fiyatları hepimizi üzüyor, yazın da hepimizin cebini rahatlatıyor. Özellikle kış aylarında, bunu biraz daha sabit, cep yakmayacak hale getirmek, ancak seracılık vasıtasıyla olabilecektir”

İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Baldan elde ettiğimiz katma değeri artırmak gerek. İyi bal ürettiğinizde, hem iç piyasada hem dış piyasada talep var." dedi.

Bakan Pakdemirli Beykoz'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Beykoz'da bazı seraları, manda çiftliklerini, mantar tesislerini ve tarım alanlarını gezen Pakdemirli, Beykoz'un köylerinde çiftçilerle bir araya geldi, onların taleplerini dinledi.

İshaklı Mahallesi'ndeki ziyareti sırasında, ilçenin kent tarımı ve ormancılık alanındaki avantajları hakkında değerlendirmelerde bulunan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Beykoz çok büyük bir zenginlik, hem şehir, hem tarım hem hayvancılık var. Çok büyük bir potansiyel, aynı zamanda çok büyük fırsat barındırıyor. Seracılık çok önemli, bizim seracılık ile ilgili son dönemde önemli çalışmalarımız var. Ziraat Bankası tarafından yüzde 8,25 faizle, 2 sene ödemesiz 7 sene kredi veriliyor.

Bunun dışında özellikle yıl boyu sebze ve meyve fiyatlarının sabit kalması son derece önemli. Kışın sebze meyve fiyatları hepimizi üzüyor, yazın da hepimizin cebini rahatlatıyor. Özellikle kış aylarında, bunu biraz daha cep yakmayacak hale getirmek, ancak seracılık vasıtasıyla olabilecek bir şey."

Beykoz'da arıcılık da yapıldığını anımsatan Pakdemirli, bal üretimin önemli alanlardan biri olduğunu dile getirdi.

Pakdemirli, "Baldan elde ettiğimiz katma değeri mutlaka artırmamız lazım. Bakanlığımın 11'inci ayı, 65 il dolaştım. Bazı yerlede balı 10 TL'ye, bazı yerlerde 100 TL'ye bazı yerlerde bin TL'ye satıyoruz. Baldan elde ettiğimiz katma değeri artırmak gerek. İyi bal ürettiğinizde, hem iç piyasada hem dış piyasada talep var. Kestane balı, ilaç niyetine kullanılabilecek bir şey. Ben kışın her sabah bir kaşık ağzıma alıyorum, hiç hastalanmıyorum. Son dönemde doğal ürünlere oldukça talep var, buraları doğal ürünlerin merkezi haline getirebiliriz." diye konuştu.

Pakdemirli, tekne ile Riva deresinden geçerek, Kanal Riva projesi ile ilgili bilgi aldı.

Beykoz Belediyesi'nin meyve bahçesindeki iftara katılarak, muhtarlarla bir araya gelen Pakdemirli'ye Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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