"Baldan elde ettiğimiz katma değeri artırmamız gerek"

İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Baldan elde ettiğimiz katma değeri artırmak gerek. İyi bal ürettiğinizde, hem iç piyasada hem dış piyasada talep var." dedi.

Bakan Pakdemirli Beykoz'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Beykoz'da bazı seraları, manda çiftliklerini, mantar tesislerini ve tarım alanlarını gezen Pakdemirli, Beykoz'un köylerinde çiftçilerle bir araya geldi, onların taleplerini dinledi.

İshaklı Mahallesi'ndeki ziyareti sırasında, ilçenin kent tarımı ve ormancılık alanındaki avantajları hakkında değerlendirmelerde bulunan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Beykoz çok büyük bir zenginlik, hem şehir, hem tarım hem hayvancılık var. Çok büyük bir potansiyel, aynı zamanda çok büyük fırsat barındırıyor. Seracılık çok önemli, bizim seracılık ile ilgili son dönemde önemli çalışmalarımız var. Ziraat Bankası tarafından yüzde 8,25 faizle, 2 sene ödemesiz 7 sene kredi veriliyor.

Bunun dışında özellikle yıl boyu sebze ve meyve fiyatlarının sabit kalması son derece önemli. Kışın sebze meyve fiyatları hepimizi üzüyor, yazın da hepimizin cebini rahatlatıyor. Özellikle kış aylarında, bunu biraz daha cep yakmayacak hale getirmek, ancak seracılık vasıtasıyla olabilecek bir şey."