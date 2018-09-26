Bali: Ekonominin en fazla güvene ihtiyacı vardır, güven olmadan bolluk, bereket olmaz

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Eylül (DHA) - "Finansal İstikrarın Ekonomimiz Açısından Önemi, Finans Dünyası ile Reel Sektörümüz Arasındaki İlişkilere Yeni Bir Anlayışla Bakış" ana gündemi ile gerçekleştirilen, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin Eylül ayı olağan toplantısıdan konuşan Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Adnan Bali, "Ekonominin en fazla güvene ihtiyacı vardır, güven olmadan bolluk olmaz, bereket olmaz." dedi.

Bali konuşmasına şöyle devam etti:

"Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Hata yapmama lüksü kimsede yok, önemli olan hatalar değil, hatayı düzeltme yeteneğinizin de olması, hatalardan mesajlar çıkarabilmek.

"Biz zaten zor bir dönem geçiriyorduk, içinde bulunduğumuz en sıkıntılı dönemden önce de çok iyi şartlarda değildik. 2012'den bu yana Türkiye, bir yeni büyüme modeline geçememenin sancılarını yaşıyor.

"Yüzde 3.0 ila 4.0 arasına sıkışmış bir büyümeyi ve istihdam ihtiyaçları karşılanamayan dinamik bir toplumun, ki son 10 yıl içerisinde yedi milyonun üzerinde yeni iş yaratan bir ekonomi bu ama işsizliği aşağıya çekemiyoruz. Çünkü her yıl bir milyon civarında iş gücüne yeni katılımın olduğu dinamik bir toplumdan bahsediyoruz. Yani her yıl bir milyon yeni iş yaratabilirseniz işsizliği aynı seviyede tutabiliyorsunuz.