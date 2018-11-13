FİNANS

'Balı marketlerden alın'

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 10:14 | Son Güncelleme

ADANA Bal ve Arı Ürünleri Tanıtım Derneği Başkanı Hasan Özkan, balın dışarıda üretim yapan üreticiden değil, fabrikalar tarafından analizi yapılıp, marketlerde satılan ürünlerin alınması gerektiğini söyledi.

'Balı marketlerden alın'

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA Bal ve Arı Ürünleri Tanıtım Derneği Başkanı Hasan Özkan, balın dışarıda üretim yapan üreticiden değil, fabrikalar tarafından analizi yapılıp, marketlerde satılan ürünlerin alınması gerektiğini söyledi.
Üreticiden alınan ve paketleme tesislerine getirilen balların bir takım işlemlere tabi tutulduğunu anlatan Hasan Özkan, bu işlemlerden en önemlisinin ise filtrasyon olduğunu anlattı. İnsan sağlığının, hijyen açısından sağlanan bir değer olduğunu kaydeden Özkan, "Piyasada bildiğimiz 'akrabam, köylümden, arkadaştan aldım' denen ballar var. Bizler aldığımız balları doğal yöntemlerle aracılar vasıtasıyla marketlere ve tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Bunun bir birim fiyat değeri vardır. Bu birim fiyat değerleri 17 TL'den tutun 45 TL'lere kadar market raflarında vardır. Bu çıkan fiyatların tabii ki sebepleri var. Çalışan firmaların maliyet yapıları, karlık yapıları, ulaşılabilirliği ve özellikle de balın aldığı çiçeğin yapısına göre türlü türlü fiyat yapıları vardır. Bizler de bal paketlemeci olarak köylüden gelen balları analizlere tabi tutup bunların deyim yerindeyse çeşitlemelerini yapıyoruz bitkisel yöntemlerine göre aldıkları bitkilere göre ayırıyoruz. Bunu marketlere göre türlü türlü fiyatlara satıyoruz" dedi.
AÇIKTA SATILAN BAL KAYIT DIŞI
Açıkta satılan balların kayıt dışı olduğunu söyleyen Özkan şöyle konuştu:
"Bal paket firmalarından çıkan bütün ballar kayıt içerisindedir, belirli maliyetlerle yapılmaktadır, istihdam yaratılmaktadır, devlete vergiler ödenmektedir. Bu açıdan bunların maliyetlerinin hepsi hesaplanarak tüketiciye ulaşıncaya kadar fiyatlandırma yapısı çıkmaktadır. Dışarıda satılan balların ise bölüm bir kayıt dışılığı söz konusu, hiçbir şekilde vergiye tabiliği söz konusu değil. En önemli olay ise bunların analizi yani bizden alınan balları milyon TL'lik yatırımlarla kurduğumuz laboratuvarlarda her türlü analize tabi tutarak en doğal halleriyle tüketicimize gönderiyoruz. Dışarıda olanlarda ise içerisine arı parçacığı atmak suretiyle, içerisine bir miktar petek kesilmek suretiyle türlü türlü pazarlama yöntemleri denenmekte. Bu açıdan biz buradan tüketicilerimize net bir şekilde markalı balı ve marketler vasıtasıyla almaları gerektiğini net bir şekilde Bal Tanıtım Derneği olarak öneride bulunuyoruz."
BALLA İLGİLİ ALGI PROBLEMİ VAR
Bal ile ilgili ciddi bir algı problemi olduğunu ve paketlemecilerin bu algıyı değiştirmek istediğini belirten Özkan, "Hala Türkiye'de bal iyi mi kötü mü? Gerçek mi, sahte mi? tartışmalarına maruz kaldığımız şu zamanlarda net bir şekilde ifade ediyoruz. Şu bilinmeli ki eğer bir bal kristalize oluyorsa fiziksel olarak kendini değiştirmektedir. Bu doğal bir olaydır. Bu balı iki şekilde tüketebilirsiniz; bir kristalize hale geldiği şekilde olduğu gibi çikolata gibi ekmeğe sürülebilir vaziyette diğeri ise kırk dereceyi geçmeyen suyun içerisinde yarım saat bekletmek vasıtasıyla eski haline döndürülebilir şekliyle."

FOTOĞRAFLI

'Balı marketlerden alın''Balı marketlerden alın''Balı marketlerden alın'

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