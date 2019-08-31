MUSTAFA ÇALKAYA - Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçıların yeni av sezonuna hazır olduklarını belirterek, "Stoklara zarar verecek avlanmanın önüne geçilmeli. Balığa kaçma şansı vermeliyiz." dedi.

Özkaya, 1 Eylül itibarıyla denizlerde başlayacak av sezonuna ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Balıkçıların 15 Nisan'dan bu yana tekne ve ağ bakımlarını yapıp hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Özkaya, "Balıkçılarımız Türk halkına balık yedirmek ve para kazanmak için bu geceden itibaren denize açılacaklar. Balıkçılarımızın bol kazançlı, kazasız belasız bir sezon geçirmelerini diliyoruz. " ifadelerini kullandı.

Son yıllarda Türkiye'de balık stoklarının azaldığına işaret eden Özkaya, "Çin 2010 yılında 15 milyon ton balık yakalıyormuş, 2016'da da aynı. Aynı yıllarda Endonezya, 5 milyon ton yakalarken 6 milyon tona yükselmiş. ABD ve Hindistan'da stoklar artmış. Türkiye'de ise azalma oluyor. Türkiye 2010'dan 2016'ya 485 bin tondan 335 bin tona düşmüş." diye konuştu.