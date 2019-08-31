FİNANS

"Balığa kaçma şansı vermeliyiz"

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2019 11:04 | Son Güncelleme

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya: - "Stoklara zarar verecek avlanmanın önüne geçilmeli" - "Denetimi sıkılaştırmamız, caydırıcı cezaları artırmamız ve koruma alanlarını çoğaltmamız lazım. Balığa kaçma şansı vermeliyiz"

MUSTAFA ÇALKAYA - Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçıların yeni av sezonuna hazır olduklarını belirterek, "Stoklara zarar verecek avlanmanın önüne geçilmeli. Balığa kaçma şansı vermeliyiz." dedi.

Özkaya, 1 Eylül itibarıyla denizlerde başlayacak av sezonuna ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Balıkçıların 15 Nisan'dan bu yana tekne ve ağ bakımlarını yapıp hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Özkaya, "Balıkçılarımız Türk halkına balık yedirmek ve para kazanmak için bu geceden itibaren denize açılacaklar. Balıkçılarımızın bol kazançlı, kazasız belasız bir sezon geçirmelerini diliyoruz. " ifadelerini kullandı.

Son yıllarda Türkiye'de balık stoklarının azaldığına işaret eden Özkaya, "Çin 2010 yılında 15 milyon ton balık yakalıyormuş, 2016'da da aynı. Aynı yıllarda Endonezya, 5 milyon ton yakalarken 6 milyon tona yükselmiş. ABD ve Hindistan'da stoklar artmış. Türkiye'de ise azalma oluyor. Türkiye 2010'dan 2016'ya 485 bin tondan 335 bin tona düşmüş." diye konuştu.

Özkaya, yaklaşık 300 bin kişinin balıkçılıktan geçimini sağladığının altını çizerek, stoklara zarar verecek avlanmanın önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Özkaya, "Stoklarımız için koruyucu tedbirler almamız gerek. Denetimi sıkılaştırmamız, caydırıcı cezaları artırmamız ve koruma alanlarını çoğaltmamız lazım. Balığa kaçma şansı vermeliyiz. Koruma alanları yüzde 4'lerden 10'lara çıkarılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kayıt dışı balıkçılığın hem ülke hem de stoklara zarar verdiğini belirten Özkaya, bu şekilde balıkçılık yapanların teknelerine el konulması gerektiğini kaydetti.

Özkaya, Akdeniz'de av yasağının 15 Eylül'de sona ereceğini anımsattı.

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av sezonu av yasağı Ramazan Özkaya Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği

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