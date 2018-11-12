FİNANS

Balık fiyatları düştü, esnaf ve müşteri mutlu

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 12:40 | Son Güncelleme

BURSA'da balık pazarındaki fiyatlar satıcıyı da müşteriyi de memnun etti.

Balık fiyatları düştü, esnaf ve müşteri mutlu

Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA) - BURSA'da balık pazarındaki fiyatlar satıcıyı da müşteriyi de memnun etti. Pazarda hamsi ve istavritin kilosu 10 liradan satıldı.
Havaların soğumasıyla düşen balık fiyatları müşteriyi de balıkçı esnafını da memnun etti. Pazarda uskumru 15, çinekop ise 20 - 25 lira arasında tezgahlarda yerini aldı. Balıkçı Coşkun İlhan, fiyatların oldukça uygun olduğunu belirterek, "Çinekop halen bol çıkıyor. Palamut biraz azaldı. Bu sene genel olarak balık bol. Müşteriden de talep var. Geçen sene hem balık hem talep biraz azdı ama bu sene iyi durumda. Fiyatların düşük olması vatandaşa da bize de yarıyor. Balık ucuz olunca biz çok satıyoruz, vatandaş rahat alıyor" dedi.
'HAMSİ ARTACAK'
Havaların soğumaya devam etmesiyle hamsinin daha çok artacağını söyleyen İlhan, "Hamsiler yağlanacak. Hamsi kar suyunu sever. Biraz daha irileşecek. Ondan sonra daha güzel hamsiler de yiyeceğiz inşallah. Fiyatlar biraz daha düşer ama hamsi için şu an olduğu gibi 10 lira da normal bir rakam" dedi.
FİYATLAR GEÇEN YILDAN DÜŞÜK
Balık fiyatlarının geçen yıla göre daha düşük olduğunu söyleyen İlhan, "Geçen yıl daha pahalıydı ve balık da azdı. Palamut, çinekop yoktu. Hamsi de yoktu. Bu sene iyi, fiyatlar da gayet normal" dedi. Balık alan vatandaşlar ise fiyatların geçen yıla göre düşük olduğunu, böylece daha çok balık tükettiklerini söyledi.

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Balık fiyatları düştü, esnaf ve müşteri mutluBalık fiyatları düştü, esnaf ve müşteri mutluBalık fiyatları düştü, esnaf ve müşteri mutlu

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