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"Balık ihracatında hedef 100 milyon dolar"

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 17:08 | Son Güncelleme

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan: - "2019 yılında Rusya’ya su ürünleri ihracatımızın 100 milyon dolara çıkmasını hedefliyoruz"

İZMİR (AA) - Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 2019 yılında Rusya'ya 100 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı hedeflediklerini bildirdi.

Kızıltan, yaptığı yazılı açıklamada, Su Ürünleri Tanıtım Grubunun faaliyette olduğu dönemde Rusya’ya yönelik yürüttüğü tanıtım kampanyaları ile Rusya pazarını Türk su ürünleri sektörüne kazandırdığını ve güçlü bir ihraç pazarı konumuna geldiğini belirtti.

2007'de 537 bin dolar su ürünleri ihraç edilen Rusya'ya 2018 yılının 8 aylık döneminde 42 milyon dolarlık su ürünleri ihracının gerçekleştiğini bildiren Kızıltan, Rusya'ya su ürünleri ihracatını arttırmak için Türkiye genelinde faaliyet gösteren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğinin güçlerini birleştirdiğini ifade etti.

- 100 milyon dolar ihracat

Kızıltan, üç birliğin Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde düzenlenen "Global Fishery Forum&Seafood Expo Russia Fuarı"na katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Fuara Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika'daki 50'den fazla ülkede yer alan firma ve kuruluşlar katılıyor, 10 bin metrekarelik 200 firma ürünlerini sergiliyor. Fuarı 5 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Rus Şefler Roman Korolkov ve Irina Ivanova'nın sunumuyla yaklaşık bin kişiye Türk balıklarını pişirip servis ettik. Türkiye standı fuarın en yoğun ilgi gören standlarından oldu. 2019 yılında Rusya’ya su ürünleri ihracatımızın 100 milyon dolara çıkmasını hedefliyoruz."

Öte yandan bu yıl Türkiye'den Rusya'ya yapılan su ürünleri ihracatında 16 milyon dolarlık tutarla levrek ilk sırayı alırken, 13 milyon dolarla çipuraı ikinci Alabalık ise 10 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

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