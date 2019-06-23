FİNANS

"Balık soğanı" üreticisi 2 bin ton rekolte bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.06.2019 12:38 | Son Güncelleme

Türkiye'de sadece Kapıdağ Yarımadası bölgesinde yetişen, genellikle balığın yanında tüketilmesi dolayısıyla "balık soğanı" olarak da adlandırılan mor soğanın hasadına başlandı - Erdek Ticaret Odası ve TOBB Turizm Kurulu Başkanı Özlem Sarı: - "Geçen yıl yağışlardan dolayı hasadımız düşüktü fakat bu yıl yaklaşık 2 bin ton hasat bekliyoruz"

BALIKESİR (AA) - Türkiye'de sadece Kapıdağ Yarımadası bölgesinde üretilen mor soğandan bu yıl yaklaşık 2 bin ton rekolte bekleniyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, genellikle balığın yanında tüketilmesinden dolayı "balık soğanı" olarak da bilinen ürünün hasadına yaklaşık 450 dekar alanda başlandı.

Erdek Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Turizm Kurulu Başkanı Özlem Sarı, AA muhabirine, bölgedeki mor soğanın yumuşak, tatlı ve sulu olmasından dolayı diğer soğanlardan ayrıştığını söyledi.

Coğrafi işaretle bölgeyi işaretlediklerini belirten Sarı, "Türkiye'de bu mor soğan yalnızca burada yetişiyor. Dünyada da üç bölgede yetişiyor. Türkiye'deki en büyük problemimiz ayrıştırıcı özelliklerinin halk tarafından bilinmemesidir." dedi.

Sarı, bu yıla ilişkin rekolte beklentilerine de değindi.

Geçen yıldan fazla ürün elde edeceklerini öngördüklerini vurgulayan Sarı, "Bunun yanında kalitemiz de yüksek, hasılatımız iyi olacak. Geçen yıl yağışlardan dolayı hasadımız düşüktü fakat bu yıl yaklaşık 2 bin ton hasat bekliyoruz."

- "Dededen gelme tohumumuzla soğanlarımızı üretiyoruz"

Ballıpınar Mahallesi'nde yaşayan mor soğan üreticilerinden Zekai Kaya, bu yıl hasat durumunun iyi olduğunu aktardı.

Üründe hastalık bulunmadığını anlatan Kaya, "Dededen gelme tohumumuzla soğanlarımızı üretiyoruz. 60-70 yıldır aynı yerde soğan ekiyoruz ve hala verim alıyoruz. Bölgenin toprak yapısı ve denize yakın olması soğanımızın burada yetişmesi için büyük etken." ifadelerini kullandı.

Mahmut Çakır ise mahalle sakinlerinin birinci derecede geçim kaynağının mor soğan olduğuna dikkati çekti.

Bu sene hasadın daha bereketli olacağını umduklarını kaydeden Çakır, "Soğanda önemli olan kalitenin güzel olmasıdır. Geçen yıl yağışlardan dolayı biraz sıkıntı yaşadık, satışta biraz zorlandık. Şu anda hava şartları çok güzel. Allah bir mani, keder vermezse iyi olacak gibi duruyor." diye konuştu.

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balikesir Erdek hasat Kapıdağı mor soğan

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