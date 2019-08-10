Balık üreticilerine iki önemli destek

DENİZ ÇİÇEK - Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında kabul edilen eylem planı çerçevesinde balık çiftliklerinin yer seçimi ve yatırım sürecinde yaşanan sorunlara çözüm getirilecek, balık üretim havuzlarında kullanılan elektrik, tarımsal sulama tarifesi kapsamında fiyatlandırılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen YOİKK toplantısında, yatırım yapılmasının kolaylaştırılmasına yönelik bazı adımların atılması kararlaştırıldı.

Toplantıda kabul edilen eylem planına göre, Tarım ve Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının iş birliğiyle su ürünleri üretiminin artırılmasına yönelik adımlar atılması konusunda görüş birliğine varıldı ve bu kapsamda iki önemli karar alındı.

Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle su ürünleri yetiştirme çiftliklerinin yer seçimi ve yatırım sürecinde yaşanan sorunlar çözülecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun çalışmalarıyla da su ürünlerinin, enerji maliyetleri açısından tarımsal sulama tarifesi kapsamında değerlendirilmesi sağlanacak.