Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de geçimlerini denizden sağlayan balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonuna teknelerinin bakım ve onarımını yaparak hazırlanıyor. 15 Temmuz'da trol ağlarıyla avcılık yapanlar için yasak kalktı. Yasağın kalkmasıyla barbunun kilo fiyatı 130- 140 liradan 60- 70 liraya düştü. Tekirin hal çıkış fiyatı 15- 20 lira, kefalin kilosu ufakları 10 lira, irileri 30 lira olurken, besi balıklarından çupranın hal çıkış fiyatı ise 20 lira. Lidaki halden 16 liraya çıkıyor, perakende satış fiyatı ise 25 lira. Tezgahlarda ise 5-10 lira daha pahalı satılıyor. Verimli bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, balık fiyatlarının bu sezon düşük olacağını belirterek, pahalı olduğu için yeterince et tüketemeyen vatandaşlara "Alım gücünüz az da olsa, balık fiyatları düşük olacağı için protein ihtiyacını balıktan karşılayabilirsiniz" dedi.

Denizlerde 15 Nisan'dan itibaren büyük ebatta motor ve gırgırlar için başlayan av yasağı, 15 Temmuz'da trol ağlarıyla avcılık yapanlar için kalktı, 1 Eylül'de de tüm balıkçılar için yasak kalkacak. Ege'de trol av yasağının kalkmasıyla balıkçılar yeni sezona ümitli başladı. Güzelbahçe Limanı'nda ağlarının ve makine donanımlarının bakımını yapan balıkçılar, yeni sezonda ürünün bol olacağını düşünüyor. İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi ve İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, bu yıl sezona hazırlık yapan balıkçılardan aldıkları bilgiler doğrultusunda, denizde yavrunun çok olduğunu belirterek, yavruların büyümesinin iyiye işaret olduğunu dile getirdi. Çakan, "Sezon eylülde başlıyor. Balıkçılarımız ağ ve makine donanımları ile boya işlemlerini yapıyorlar. Hazırlıklar devam ediyor, hayırlısıyla bereketli bir sezon geçireceğiz" dedi.

'ET AÇIĞINI BALIKLA KAPATACAĞIZ'

Bugünlerde tezgahlarda bol miktarda çupra, levrek ve sardalya bulmanın mümkün olduğunu söyleyen Çakan, özellikle yurt dışından yoğun talep geldiğini ifade etti. Levrek ve çuprada ihracat rakamlarının sevindirici olduğunu anlatan Çakan, "Su ürünleri ihracatında çok başarılıyız. Dünyanın hangi ülkesine gitseniz Türk balıkları bulmak mümkün. Bu başarının bu yıl iç piyasada da devam edeceğini düşünüyorum. Bu yıl et fiyatlarının yüksek olmasından dolayı bu açığı balıkla kapatacağız. Öngörülerimize göre balık fiyatları bu sezon düşük olacak. Alım gücünüz az da olsa, balık fiyatları düşük olacağı için protein ihtiyacını balıktan karşılayabilirsiniz" diye konuştu. Levreğin halden çıkış fiyatının 18 ile 20 lira arasında değiştiğini kaydeden Çakan, sardalyanın kilosunun ise 10 liraya kadar düştüğünü söyledi. Çakan, diğer fiyatlarla ilgili şöyle dedi:

"Barbun fiyatı 130-140 lira iken, 60-70 liraya düştü. Tekirin hal çıkış fiyatı 15-20 lira, kefalin kilosu ufakları 10 lira iken irileri 30 liraya kadar çıkıyor. Besi balıklarından çupranın hal çıkış fiyatı 20 lira. Lidaki halden 16 liraya çıkıyor. Perakende satışı ise 25 lira.Tezgahlarda ise 5 lira, 10 lira üzerine koyuyorlar."

'EGE SULARINDA ALTIN YILIMIZI YAŞADIK'

15 yıldır ekmeğini denizden çıkaran Barış Demirel, geçen yıl Ege'de altın yıllarını yaşadıklarını belirterek verimli bir sezon geçirmeyi diledi. Eylüle kadar ağ ve teknelerde bakımların süreceğini ifade eden Demirel, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Ege sularında altın yılımızı yaşadık. Karadeniz'de balıkçılık olmadı, buradaki balıklar para etti. Ege'de her sezon balık çıkar. Sardalya ve hamsi çok çıkıyor. Geçen yıl hamsinin kasasını 200 liradan veriyorduk. Buz, kasa gibi maliyetleri çıkarınca bu rakamın 150'si bize kalıyordu. Kasanın biri 3,5 lira. Her gün ortalama 500 kasa balık tutuldu. Biz toptancıya veriyoruz, o manava veriyor. Manav komisyon alıp satıyor. İşçi bulma sıkıntısı yaşıyoruz. Kalifiye eleman yok. Balığın seçilmesi, kasalanması ve istifi için insan gücü gerekir. Mazot fiyatları yüksek. ÖTV'siz mazotu sezon sonunda 2 lira 90 kuruştan alıyorduk. Şimdi ÖTV'yi yansıttılar."

9 yıl zarar ettikten sonra geçen yıl iyi bir sezon geçirdiğini belirten 25 yıllık balıkçı Sinan Reis ise "10 yıldır aynı balıklar çıktı ama fiyatları düşünce biz zarar ettik. Geçen sene daha uygun fiyattan satıldı. Balık sayısı standart. Genellikle sardalya ve hamsiden para kazanıyorum. Liman ve nakliye için çok harcama yapıyoruz" dedi.