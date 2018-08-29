FİNANS

Balıkçılara bilinçli avlanma uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 10:45 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "1 Eylül itibarıyla balık avlama sezonu açılıyor. Binlerce balıkçı esnafı hazırlıklarını tamamladı. Bilinçli avlanma balık fiyatlarının düşmesine de yardım eder"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, av sezonu için 1 Eylül'ü bekleyen balıkçıları bilinçli avlanma konusunda uyararak, "Bilinçli avlanma balık fiyatlarının düşmesine de yardım eder." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül'de balık avlama sezonunun açılacağını anımsattı.

Denizlerde av sezonunun açılmasıyla daha taze ve ucuz balık yenileceğine dikkati çeken Palandöken, av sezonu öncesi binlerce balıkçı esnafının hazırlıklarını tamamladığını aktardı.

Palandöken, balıkçıların yeni sezonu beklediğine işaret ederek, "Bu sezonun özellikle istavrit ve palamut açısından zengin geçmesini bekliyoruz. Kışın soğukta hamsi de bol olursa, balık çeşitliliği artarak bereketli olur. Böylelikle vatandaşımız da daha ucuz ve daha taze balık yiyebilir. Balıkçı esnafımız da sezonu bol kazançla tamamlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bilinçsiz avlanmaya karşı da uyarıda bulunan Palandöken, "Bilinçsiz avlanmanın da tamamen önüne geçmemiz lazım. Zamanından önce avlanan balık boyut olarak da küçük oluyor. Tezgahlarımıza gelişmeden geliyor. Balıkçılarımız her balığı vaktinde, sezonunda ve avlanma koşullarına uygun tutmalı. Koşullara uygun balık avlanması yapıldığında avlanan balık sayısı artar. Böylelikle fiyatların düşmesine bu durum da yardımcı olur.” ifadesini kullandı.

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1 eylül av sezonu balıkçı Bendevi Palandöken tesk

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