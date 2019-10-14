Balıkçının umudu Karadeniz'in soğumasına kaldı

Doç. Dr. Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de mevsim itibariyle deniz suyu sıcaklıklarının 19, 20, 21 derece arasında seyrettiğini, oysa bu mevsimde su sıcaklığının 10-12 derece olması gerektiğini söyledi.

Tezgahta balık çeşidi bol olsa da fiyatların düşmemesi balıkçıyı da tüketiciyi de memnun etmedi.

"Karadeniz'in olağanüstü sıcaklık seviyelerine ulaşması çok çabuk gerçekleşti ve denizdeki tüm canlılar bundan etkilendi. Kışın balıkların av verebilecek düzeye ulaşması için su sıcaklıklarının 7 dereceye kadar düşmesi gerekiyor ancak 12 derecelerde kaldı. Buna bağlı olarak da av hayvanları olan hamsi, sardalye, gümüş gibi türler bir araya gelmedi, sürü oluşturamadı. Dolayısıyla av vermedi. Bu durum hem küçük hem de palamut gibi büyük balıkları etkiledi."

- "Karadeniz'de balık var"

Bilen, denizdeki besin piramidinin, su sıcaklığına bağlı olarak bozulduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda palamut başta olmak üzere hamsi ve diğer av veren türler bol miktarda Karadeniz'de dolaşıyor. Balıklar sürü oluşturamıyor, dağınık gruplar halinde dolaşıyor. Bu nedenle onları ağ ile toplamak mümkün olmuyor. Bundaki en büyük etken de deniz suyu sıcaklıkları. Su soğumadığı sürece balık avından verim beklenmesi mümkün değil."

- "Türkiye hamsi avcılığında çok şanslı konumda"

Hamsi avcılığı açısından Türkiye'nin çok şanslı konumda olduğunu, bu balığın Türk sularından geçerken av veren bir tür olduğunu anlatan Bilen, şunları kaydetti: