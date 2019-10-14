FİNANS

Balıkçının umudu Karadeniz'in soğumasına kaldı

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 11:34 | Son Güncelleme

Karadeniz'de balıkçılar, 1 Eylül'de başlayan av sezonunun geride kalan döneminde bekledikleri balıkla kıyıya dönemezken, uzmanlar balığın az çıkmasına deniz suyu sıcaklığını gerekçe gösteriyor - Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Soner Bilen: - "Şu anda palamut başta olmak üzere hamsi ve diğer av veren türler bol miktarda Karadeniz'de dolaşıyor. Balıklar sürü oluşturamıyor, dağınık gruplar halinde dolaşıyor. Bu nedenle onları ağ ile toplamak mümkün olmuyor. Bundaki en büyük etken de deniz suyu sıcaklıkları. Su soğumadığı sürece balık avından verim beklenmesi mümkün değil"

SEMİH YÜKSEL - Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Soner Bilen, Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı düşmeden balıkçılıkta istenen verimin alınamayacağını söyledi.

Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan av sezonunda denize açılan balıkçılar, geride kalan bir ayı aşkın dönemde derin sularda umduklarını bulamadı.

Tezgahta balık çeşidi bol olsa da fiyatların düşmemesi balıkçıyı da tüketiciyi de memnun etmedi.

Palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar umutlarını hamsiye bağlarken, deniz suyu sıcaklığı düşmeden Karadeniz'de bol miktarda balık avlamanın mümkün görünmediği değerlendirmesinde bulunuldu.

Doç. Dr. Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de mevsim itibariyle deniz suyu sıcaklıklarının 19, 20, 21 derece arasında seyrettiğini, oysa bu mevsimde su sıcaklığının 10-12 derece olması gerektiğini söyledi.

Uzun süredir deniz suyu sıcaklığının yükselmesinin gözlemlendiğini, kış mevsiminde 6-7 derecelere inmesi gereken sıcaklıkların bu seviyeye düşmediğini belirten Bilen, şöyle devam etti:

"Karadeniz'in olağanüstü sıcaklık seviyelerine ulaşması çok çabuk gerçekleşti ve denizdeki tüm canlılar bundan etkilendi. Kışın balıkların av verebilecek düzeye ulaşması için su sıcaklıklarının 7 dereceye kadar düşmesi gerekiyor ancak 12 derecelerde kaldı. Buna bağlı olarak da av hayvanları olan hamsi, sardalye, gümüş gibi türler bir araya gelmedi, sürü oluşturamadı. Dolayısıyla av vermedi. Bu durum hem küçük hem de palamut gibi büyük balıkları etkiledi."

- "Karadeniz'de balık var"

Bilen, denizdeki besin piramidinin, su sıcaklığına bağlı olarak bozulduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda palamut başta olmak üzere hamsi ve diğer av veren türler bol miktarda Karadeniz'de dolaşıyor. Balıklar sürü oluşturamıyor, dağınık gruplar halinde dolaşıyor. Bu nedenle onları ağ ile toplamak mümkün olmuyor. Bundaki en büyük etken de deniz suyu sıcaklıkları. Su soğumadığı sürece balık avından verim beklenmesi mümkün değil."

- "Türkiye hamsi avcılığında çok şanslı konumda"

Hamsi avcılığı açısından Türkiye'nin çok şanslı konumda olduğunu, bu balığın Türk sularından geçerken av veren bir tür olduğunu anlatan Bilen, şunları kaydetti:

"Aslında ülke olarak balık avcılığı konusunda çok şanslıyız. Hamsi, avını Türk sularından geçerken veriyor. Karadeniz'de iki farklı hamsi sürüsü var. Biri Trabzon-Gürcistan arasında av veriyor, Rize tarafına da gidip geliyor. Dikine göç ile varlığını sürdürüyor. Diğeri ise Trabzon'dan Rusya'ya, ardından Romanya ve Bulgaristan'dan geçerek yeniden Türkiye'ye giriyor. Dolayısıyla av boyuna da bizim sularımızda ulaşıyor. Bugün hamsi verime ulaştığında 200 bin ton ürün veriyor. Bunun 60 bin tonunu ise balık unu fabrikaları kullanıyor. Un ve yağ olarak işlenen hamsiler ekonomiye kazandırılıyor."

- "Geçen senelere göre en kötü sezon"

Evrenye Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Turan Akın ise normalde ağustos ortasında oltaya takılmaya başlayan palamutun, sezonun başlamasından 1,5 ay geçmesine rağmen yok denecek kadar az olduğuna işaret ederek, "Geçen senelere göre en kötü sezon. Hamsi de zaten azdı, bu sene o da yok denecek kadar az. Bir ay içinde sezonun ne olacağı belli olur." diye konuştu.

PARTNERAnnesinin izinde!Annesinin izinde!
TÜİK - Tarım ürünleri üretici fiyatları Eylül’de yüzde 1.59 arttıTÜİK - Tarım ürünleri üretici fiyatları Eylül’de yüzde 1.59 arttı
TÜİKTÜİK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balık sezonu hamsi karadeniz Kastamonu küresel ısınma palamut

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Rastgele kredi ve kredi kartı dağıtan banka şimdi yandı

Rastgele kredi ve kredi kartı dağıtan banka şimdi yandı

Altında son durum! İşte rakamlar...

Altında son durum! İşte rakamlar...

Emsal olacak 'ücret iadesi' kararı

Emsal olacak 'ücret iadesi' kararı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜİK - Tarım ürünleri üretici fiyatları Eylül’de yüzde 1.59 arttı

TÜİK - Tarım ürünleri üretici fiyatları Eylül’de yüzde 1.59 arttı

TÜİK

TÜİK

Meksika’nın inşaat projelerini Türk doğal taşı süsleyecek

Meksika’nın inşaat projelerini Türk doğal taşı süsleyecek

Türkiye ile İran arasında ‘franchise’da iş birliği

Türkiye ile İran arasında ‘franchise’da iş birliği

Türkiye'deki İHA ve pilot sayısı belli oldu

Türkiye'deki İHA ve pilot sayısı belli oldu

5 gündür aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu

5 gündür aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.