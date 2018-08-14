FİNANS

Balıkesir OSB 1 milyon 160 bin dolarını Türk lirasına çevirdi

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 15:29 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi ve Balıkesir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Yazıcı: - "Türk lirasına güvenerek ekonomik saldırının üstesinden gelmeliyiz. Devletimiz vatandaşına sahip çıkarken, vatandaş da devletine sahip çıkacaktır"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası OSB'nin 1 milyon 160 bin dolarını Türk lirasına çevirdi.

Balıkesir Valisi ve Balıkesir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, bu süreçte herkesin Türk lirasına destek vermesi gerektiğini belirtti.

"Bu yaptırımlar sadece baskı unsurudur. Gerekli tedbirler de devletimiz tarafından alınmaktadır. Ülkemize katkıda bulunmak için elimizden geleni yapmaya hazırız." ifadesini kullanan Yazıcı, vatandaşların da bu milli mücadeleye destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Yazıcı, şunları kaydetti:

"Türkiye güçlü ve kararlı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Zor zamanlarda devletimiz için gereği neyse o yapılır. Türk lirasına güvenerek ekonomik saldırının üstesinden gelmeliyiz. Devletimiz vatandaşına sahip çıkarken, vatandaş da devletine sahip çıkacaktır. Bu ülke bizim, gidecek yerimiz yok. Biz bu topraklarda yaşamak zorundayız ve sonsuza kadar da yaşayacağız. İçimize fitne ve fesat sokacak herkese 'dur' diyeceğiz. Kimseye fırsat vermeyeceğiz. Bizim huzurumuz her şeyden daha önemlidir."

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