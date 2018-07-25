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Balıkesir Sanayi Odası markalaşma çalışmalarına başladı

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 17:00 | Son Güncelleme

BALIKESİR Sanayi Odası (BSO) Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, kentin markalaşma çalışmaları için çalışma başlattıklarını söyledi.

Balıkesir Sanayi Odası markalaşma çalışmalarına başladı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Sanayi Odası (BSO) Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, kentin markalaşma çalışmaları için çalışma başlattıklarını söyledi. Eğinlioğlu, yakın gelecekte Balıkesir'in markaları ile ön plana çıkacağını belirtti.
BSO Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, Oda Meclis Başkanı Erhan Ortaköylü ve yönetim kurulu üyeleri basın mensupları ile bir araya geldi. Eğinlioğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri tarafından Balıkesir'de bir araştırma başlatıldığını açıkladı. Bakanlık tarafından Balıkesir'de uzun vadede hangi sanayi alanlarının gelişmesi gerektiğinin sorulduğunu aktaran Eğinlioğlu, "Bu görüşler şu anda kamuoyu araştırması gibi. Ticaret Odası ve Borsası'nda, sanayicilerin kurduğu sivil toplum kuruluşlarında konuşulup tartışılsın istendi. 'Balıkesir, çekirdeğini bozmadan, dokuyu bozmadan hangi sanayi dallarında olmak istiyor bize bildirin' dendi. Bu çok sevindirici bir şey" ifadelerini kullandı.
YENİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇALIŞMALARI VAR
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde genişleme çalışmalarının sürdüğünü belirten BSO Başkanı Eğinlioğlu, "Yapılan çalışmalarda 1'inci bölümde 40 tane parsel var. Hızlı bir gelişme var Organize Sanayi Bölgesi'nde. Diğer genişleme alanları da imara açılmadan bitme noktasına gelecek. Bir sonraki Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalarımız olacak" dedi.
Balıkesir'in, Türkiye'yi doyuran il olarak bilindiğini ancak kentin markası bulunmadığını söyleyen Eğinlioğlu, "Üç kelimeyle hallediyoruz ama elle tutulur bir markamız yok. Bu eksiklik bizde esasında. Bizim bir markamız yok. Bu markayı oluşturacak teknik imkanlar; turizm, hayvancılık, zeytincilik, zeytinyağı var. Her şey var. Biz bu marka konusunda da ciddi çalışmalar başlatmak üzereyiz. Yakın gelecekte bunları sizinle paylaşacağız. Balıkesirli olmaktan hepimiz iftihar edeceğiz" diye konuştu.
'DÖVİZDEKİ İNİŞ ÇIKIŞLAR YIPRATIYOR'
Türkiye'nin genel ekonomik durumu hakkında da değerlendirmeler bulunan BSO Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, döviz kurlarındaki yükselişe dikkat çekti. Eğinlioğlu, "Dövizdeki sık iniş ve çıkışlar çok kötü yıpratıyor. İnanın kendi iş yerlerimizde bile yıllardır yaptığımız hesapları, yarın kurun nereye gideceğini bilemediğimiz için yapamaz duruma geldik. Bu yatırımcıyı tedirgin etmekte ve insanların işini yürütmesinde sıkıntıyı beraberinde getirmekte. Önümüzdeki dönemlerde bunun hallolacağına inanıyoruz. Ama yatırımcının yatırım yapmak için finans kaynağına ihtiyacı var. Böyle bir dönemde ve ortamda yatırım yapmak zor. Kesinlikle ekonomik bir reform paketine ihtiyacımız var" dedi.

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Balıkesir Sanayi Odası markalaşma çalışmalarına başladıBalıkesir Sanayi Odası markalaşma çalışmalarına başladıBalıkesir Sanayi Odası markalaşma çalışmalarına başladıBalıkesir Sanayi Odası markalaşma çalışmalarına başladı

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